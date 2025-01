Realme P2 Pro 5G | Zdroj: Realme

Realme připravuje tři přírůstky do řady P3

Čínská značka Realme do roku 2025 bude vstupovat hned se třemi novinkami. Aktuální zpráva totiž přibližuje zcela novou generaci řady P, kam se dostanou zástupci konkrétně s označením P3, P3 Pro a P3 Ultra. První hrstka specifikací naznačuje směrování do segmentu střední třídy. Kvalitní displej nebo zvýšenou odolnost by mohla doplnit dlouhá výdrž, případně slušný fotoaparát.

Silný nadprůměr

Základní Realme P3 5G (RMX5070) má lákat na 120Hz displej typu AMOLED, pod nímž pravděpodobně poběží čipová sada Dimensity 7300 od MediaTeku. Následovat může 6/8GB operační paměť RAM a 128/256GB interní úložiště. Vzadu prostor vyplní hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu či 6 000mAh článek baterie podporující technologii rychlého 45W nabíjení. Obchody nabídnou minimálně tři barevné verze – růžová, stříbrná, šedá.

Druhá varianta P3 Pro nese kódové označení RMX5032 a u ní se očekává blízká spojitost s modelem Realme 14 Pro. Do seznamu výbavy lze připsat jen 12GB operační paměť RAM po boku interního úložiště o velikosti 256 GB. Totéž se zatím týká třetího přírůstku P3 Ultra (respektive RMX5030). Jeho navíc vydají alespoň v šedé barvě.

Zahraniční zdroje jsou přesvědčení o tom, že každý telefon bude představen samostatně v rozmezí tohoto až koncem příštího měsíce. První údajně máme poznat verzi Ultra, poté Pro a nakonec základní provedení P3.

Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com, gizmochina.com

Následující článek Hisense podruhé vydal telefon z roku 2022 Předchozí článek Apple zveřejnil seznam zablokovaných aplikací v USA, včetně TikToku Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama