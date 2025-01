Meta: Komunitní poznámky nebudou u reklam

Zdroj: Blomberg

Společnost Meta se rozhodla, že zruší ověřování faktů a přejde na systém komunitních poznámek, stejně jako to má sociální síť X. Jsou zde dva různé tábory, které se k této novince vyjadřují pozitivně a negativně. Nyní ale společnost hodně překvapila svým rozhodnutím, na co se budou komunitní poznámky vztahovat.

Meta ukončuje externí ověřování faktů, nahrazuje ho komunitními poznámkami po vzoru sítě X

Když platíš, nemusíš se bát komunitních poznámek

Právě na sociální síti X existují komunitní poznámky již dlouhou dobu a fungují relativně dobře. Nejde ale jen tak vložit kontext k nějakému příspěvku. Jsou zde celkem dvě úrovně. Uživatel s vyšší úrovní může sice vložit komunitní poznámku, ale druhá kategorie uživatelů ji musí podpořit, schválit a případně ji popsat. Je to relativně jednoduchý proces, kdy při dostatečných reakcích na poznámky dojde k jejich zveřejnění a umístění pod příspěvek.

Toto platí i na reklamy, přičemž některé společnosti raději stáhly své reklamy poté, co komunitní poznámky poskytly důležitý kontext. Právě toto nebude ale možné u řešení od firmy Meta na platformách Facebook, Instagram a Threads. Dle dostupných informací se budou komunitní poznámky vztahovat jen na organický obsah.

Pakliže si zaplatíte reklamu, nebo zaplatíte za propagaci obsahu třeba na Facebooku, uživatelé nebudou moci vložit komunitní poznámky pro poskytnutí důležitých informací nebo kontextu. Původně jsme si mysleli, že konečně aspoň komunitní poznámky zatočí s podvodnými reklamami, kterých je na Facebooku nadbytek. Mnohdy jsou vytvořeny pomocí AI a zneužívají známé osobnosti k okrádání uživatelů.

Bohužel ani u tohoto typu obsahu nebude moci dát komunita varování. Toto rozhodnutí firmy Meta je evidentně cíleno na udržitelné zisky z reklam. Už jen to, že by komunita mohla zatrhnout obsah nebo spíše varovat uživatele, by neměla pozitivní dopad na příjmy.

Meta za toto rozhodnutí bude čelit kritice, jelikož tak dává prostor k šíření dezinformací ze všech stran bez možnosti nějaké reakce od komunity.

Zdroje: wsj.com, neowin.net

