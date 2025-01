Zdroj: Engadget

Meta chystá displeje pro chytré brýle Ray-Ban: co můžeme očekávat?

Společnost Meta se podle zprávy od Financial Times připravuje na další krok ve vývoji svých populárních chytrých brýlí Ray-Ban. Příští generace těchto brýlí by mohla již příští rok obsahovat malé displeje, které rozšíří jejich funkcionalitu. Pokud se tato informace potvrdí, novinka by mohla dorazit na trh v druhé polovině roku 2025.

Chytré brýle Ray-Ban dostávají novinku

Integrované displeje mají být malé a jejich hlavním účelem bude zobrazování notifikací, nebo odpovědí virtuálního asistenta společnosti Meta. Nejedná se však o krok směrem k plnohodnotné smíšené realitě (mixed-reality) zařízením. Tento segment si Meta ponechává pro své chystané brýle Orion AR, které jsou stále ve fázi vývoje.

Pozitivní reakce na prototyp brýlí Orion údajně zrychlila jejich vývoj a přiblížila je k potenciálnímu komerčnímu uvedení. I když není jisté, zda budou skutečně masově vyráběny, jejich pokrok může ovlivnit i další produkty z dílny Meta. Chytré brýle Ray-Ban od Meta jsou již nyní oblíbené díky svému elegantnímu designu a funkcím, jako jsou:

Vestavěné reproduktory

Mikrofony

Kamery pro snadné fotografování a natáčení videí

Přístup k virtuálnímu asistentovi Meta

Brýle se osvědčily jako praktický pomocník pro rychlé zachycení okamžiků, například při focení domácích mazlíčků. Právě jejich jednoduchost a intuitivní ovládání z nich udělaly hit.

Jedním z hlavních otazníků je, jak integrace displejů ovlivní současný minimalistický design. Uživatelé doufají, že nové funkce nezpůsobí kompromisy v oblasti kvality kamerového systému, nebo pohodlnosti používání.

Pokud se Meta rozhodne zachovat současnou jednoduchost a přidá funkce, které uživatele nebudou rušit, může se nová generace brýlí stát ještě populárnější. Displeje by mohly přinést nový rozměr interaktivity a pohodlí, aniž by došlo ke ztrátě hlavní přitažlivosti – snadného a stylového zachycení každodenních okamžiků.

Kdy se novinky dočkáme? Zatímco přesný termín uvedení na trh není znám, očekává se, že nové Ray-Ban chytré brýle s displeji budou představeny v průběhu roku 2025. S každou novou informací je zřejmé, že Meta směřuje k vytvoření chytrého zařízení, které propojí styl, praktičnost a technologii.

Zdroj: engadget.com



