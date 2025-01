Kia EV6 GT přijíždí s virtuálním řazením a simulovanými zvuky motoru

Zdroj: Carpixel

Některé automobilové společnosti se v poslední době snaží přiblížit zážitek z jízdy elektromobilem co nejvíce tradičním spalovacím vozům. Se svým řešením nyní přijíždí i nový model EV6 GT od jihokorejské automobilky Kia.

Virtuální řazení probudí vaše emoce

Elektromobily nemají duši. To je věta, kterou si přečtete téměř v každé diskuzi pod článkem o elektrickém automobilu. Jenže automobilky jako Hyundai se svým vozem IONIQ 5 N ukázala, že to vůbec nemusí být pravda. No a nyní to dokázala i Kia se svým elektromobilem EV6 GT.

Aktualizovaný model sportovní verze jihokorejského elektromobilu mimo facelift, větší kapacitu baterie a prodloužený dojezd nabídne i pořádnou dávku emocí pro všechny, co si potrpí na zvuk motoru a řazení rychlostí. Nová Kia EV6 GT totiž přináší opravdu zajímavou funkci, kterou je virtuální řazení.

To se aktivuje po přepnutí elektromobilu do sportovního módu. K procházení jednotlivých převodových stupňů pak slouží pádla na volantu, která za normálních okolností slouží k nastavování intenzity rekuperace. Stejně jako v autě s manuální převodovkou vás brzy omezovač prostě nepustí dál, a tak si pádlem přeřadíte a vůz zase zrychlí. Celý tento proces pak doprovází i falešný zvuk motoru a umělé škubání. Na to, jak falešný motor zní, se můžete podívat na videu.

Simulované zvuky motoru a řazení jsou mezi fanoušky elektromobilů diskutovaným tématem. Jedni zvukem žijí a připomínají si tak svůj spalovací vůz, druzí ocení tichý chod elektromobilu. Kia myslí na oba tábory, a tak jde simulovaný zvuk i řazení lehce vypnout.

