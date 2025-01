Zdroj: Front Page Tech

Připravovaný iOS 19 by mohl zásadně změnit vzhled a ovládání aplikace Fotoaparát na mobilních telefonech iPhone. Podle úniku se můžeme těšit na modernější, přehlednější a uživatelsky ještě přívětivější prostředí inspirované visionOS.

Fotoaparát čeká masivní proměna

S nadcházející aktualizací iOS 19, která se očekává již přibližně za půl roku, by mohla aplikace Fotoaparát dostat úplně nový vzhled a ovládání. Podle informací zveřejněných ve videu na YouTube kanálu Front Page Tech se změny budou týkat zejména přehlednosti aplikace a přidání moderních designových prvků.

Hlavní novinkou má být dolní průhledné menu s rozdělením funkcí do dvou kategorií, foto a video. Každý z těchto režimů pak uživateli nabídne různé nástroje, jako například prostorové video nebo panorama. Co se týče tlačítek pro přístup do galerie a přepínání mezi fotoaparáty, ty zůstanou na svém tradičním místě vedle spouště. Proměna ale čeká i horní menu aplikace, které bude klasicky nabízet možnosti týkající se zapnutí blesku či Live Photos. Celkově má pak nový vzhled Fotoaparátu vycházet z visionOS, tedy operačního systému určeného pro rozšířenou realitu, který Apple vyvinul speciálně pro svůj headset Vision Pro.

Podle uniklých informací se tato snaha Applu ale zdaleka netýká pouze vzhledu. Hlavním cílem má být zlepšení celkové uživatelské zkušenosti. Je potřeba uvést, že se s velkou pravděpodobností změny vzhledu inspirované visionOS objeví nejenom v aplikaci Fotoaparát. Dočkáme se jich možná i na domovské obrazovce nebo v dalších aplikacích. Stále se ale jedná čistě o nepotvrzený únik, a tak si budeme muset počkat na červencovou konferenci WWDC, na které Apple nový iOS oficiálně představí.

Zdroj: neowin.net



Domů Články iOS 19 možná přinese kompletně nové rozhraní fotoaparátu

Předchozí článek Hisense podruhé vydal telefon z roku 2022 Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama