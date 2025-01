Instagram nabídne nástroj na otestování virality

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sociální sítě jsou tak dobré jako samotný obsah. Mnohdy se díky algoritmům dostane do popředí atypický obsah a je navíc propagován samotnou sociální sítí, jelikož je zde nějaký prvek virality. Je ale někdy komplikované odhadnout, co bude mít úspěch a co bude sociální síť zviditelňovat více. Instagram nyní dává tvůrcům obsahu nástroj, který jim má napovědět.

Lepší tvorba virálního obsahu?

Adam Mosseri, ředitel Instagramu, představil nový nástroj pro tvůrce, který jim má dát ve své podstatě zpětnou vazbu, jestli obsah bude mít dostatečné zapojení či nikoliv. Ještě před samotným zveřejněním Reels budou moci tvůrci vyzkoušet zkušební zveřejnění videa. To se nezobrazí jejich publiku, tedy sledujícím.

Místo toho Instagram otestuje video na uživatelích, kteří nesledují tvůrce. Samotný test bude trvat minimálně 24 hodin a po této době obdrží tvůrce informace, jak se videu dařilo, tedy kolik mělo zhlédnutí, lajků, komentářů a sdílení. Je zde také nástroj pro porovnání statistik, takže tvůrce může sledovat i to, jak se daří videu oproti jinému obsahu.

Následně se tvůrce může rozhodnout, jestli video zveřejnění běžnou cestou, nebo po 72 hodinách to nechá na Instagramu. Jinak řečeno, tato novinka má napomoci vytvářet virálnější obsah a tvůrci jej mohou upravovat tak, aby měl větší zapojení.

Zdroj: theverge.com

