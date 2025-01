Epic Games rozdává hry zdarma už i na mobilních telefonech

Zdroj: Epic Games

Po velkém úspěchu s rozdáváním her na PC se společnost Epic Games, která je největším konkurentem slavného obchodu s hrami Steam, rozhodla rozšířit své aktivity. Rozdávání her zdarma tak nyní míří i na mobilní platformy.

Hry zdarma pro Android i iOS

Je to již pár let, co služba Epic Games nabízí každý týden jednu počítačovou hru zdarma pro všechny uživatele, co používají její platformu. Když minulý rok společnost oznámila, že tuto svoji strategii rozšíří i na Android a iOS, přijali tuto zprávu uživatelů s velkým nadšením. Jejich čekání je s dneškem u konce.

Epic totiž oficiálně spustil svůj nový program, který je dostupný uživatelům Androidu po celém světě a uživatelům systému iOS v Evropské unii. Jako první si budou moci hráči nainstalovat hru Dungeon of the Endless: Apogee, ke které se brzy přidá populární strategie Bloons TD 6.

V prvotní fázi plánuje Epic nabízet nové tituly zdarma pouze jednou měsíčně. Na týdenní frekvenci ale společnost dle svého vyjádření přejde v průběhu tohoto roku. Kromě her zdarma pak společnost přidala také mnoho dalších titulů, z nichž jsou ale některé dostupné pouze na Androidu či iOS.

Jedná se o následující tituly:

Blade of God X (pouze Android)

Evoland 2

Figment 1

Firestone Idle RPG (pouze iOS)

Gigapocalypse (pouze iOS)

Hidden Folks

Idle Champions

Mafia City (pouze Android)

Office Fight (pouze Android)

Out There

Pilgrims

Samorost 2

Samorost 3

Shapez

Super Meat Boy Forever

Super Space Club

There Is No Game

The Grand Mafia (pouze Android)

Zdroje: phonearena.com, store.epicgames.com



