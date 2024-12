WhatsApp zavádí upomínky na nepřečtené statusy a zprávy pro beta uživatele Androidu

Zdroj: Dotekománie

WhatsApp testuje novou funkci, která uživatelům připomene nepřečtené statusy a zprávy. Tato možnost je dostupná beta testerům verze 2.24.25.29 pro Android. Upomínky využívají algoritmus, který upřednostňuje kontakty, se kterými komunikujete nejčastěji.

WhatsApp opět vylepšuje svou aplikaci

WhatsApp přichází s novinkou, která má pomoci uživatelům udržet přehled o nových zprávách a statusech. Tato funkce automaticky zasílá notifikace o nepřečtených statusech a zprávách. Cílem je snížit pravděpodobnost, že uživatelé přehlédnou důležitý obsah od svých nejčastějších kontaktů.

Kromě toho, že budete dostávat upomínky na nepřečtené zprávy, WhatsApp vám připomene i statusy, které jste ještě neviděli. Tuto funkci můžete snadno aktivovat nebo deaktivovat v nastavení aplikace. Nová funkce funguje na základě algoritmu, který analyzuje, se kterými kontakty komunikujete nejčastěji. Na základě toho určí, od koho budete dostávat upomínky na nepřečtené statusy a zprávy.

Jak funkci aktivovat?

Otevřete aplikaci WhatsApp na Androidu.

Přejděte do Nastavení.

Zvolte možnost Oznámení.

Najděte a aktivujte přepínač Upomínky.

Když je funkce zapnutá, WhatsApp vám automaticky připomene nepřečtené statusy a zprávy. Pokud však aplikaci přeinstalujete, algoritmus se obnoví a znovu bude analyzovat vaše interakce s kontakty, protože tyto údaje nejsou uloženy v zálohách ani na serverech WhatsApp.

Jaké výhody nová funkce přináší?

Funkce upomínek je užitečná zejména pro uživatele, kteří mají mnoho kontaktů a chtějí mít jistotu, že jim neuniknou důležité zprávy. Mnoho uživatelů často zapomene zkontrolovat statusy, protože se nezobrazují přímo v seznamu chatů. Tím, že WhatsApp bude zasílat upomínky, uživatelé získají větší přehled o novém obsahu. Navíc, protože algoritmus upřednostňuje často komunikované kontakty, je pravděpodobné, že upozornění budou relevantní a nebudou uživatele obtěžovat zbytečnými notifikacemi.

Ačkoli je funkce užitečná, někteří uživatelé by mohli řešit to, že by bylo vhodné přidat možnost manuálně vybrat, od kterých kontaktů chtějí upomínky dostávat. Aktuálně tuto volbu nemají. Všechny upomínky se generují automaticky na základě algoritmu. Pokud WhatsApp tuto možnost nezahrne do budoucí aktualizace, někteří uživatelé mohou považovat funkci za obtěžující. Volitelná možnost výběru kontaktů by tak mohla zvýšit spokojenost uživatelů.

Kdo má k novince přístup?

V současné době je funkce dostupná pouze pro beta uživatele Androidu s verzí WhatsApp 2.24.25.29. Pokud nejste součástí beta programu, ale chcete si funkci vyzkoušet, můžete se do něj přihlásit přes Google Play.

Je možné, že WhatsApp přidá možnost ručně si vybrat kontakty, od kterých chcete dostávat upomínky. Tento krok by zvýšil uživatelský komfort a umožnil přizpůsobit funkci individuálním potřebám. Vzhledem k tomu, že WhatsApp pravidelně zavádí nové funkce na základě zpětné vazby od uživatelů, je možné, že tato možnost bude zahrnuta v budoucích aktualizacích. Funkce upomínek je zatím dostupná pouze v beta verzi, ale brzy by se mohla dostat do stabilního vydání aplikace pro všechny uživatele.

Zdroje: gsmarena.com, wabetainfo.com



Domů Články WhatsApp zavádí upomínky na nepřečtené statusy a zprávy pro beta uživatele Androidu

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama