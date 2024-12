Waze a Google Mapy: Propojení je nyní patrnější

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google má poměrně dlouhou historii nejrůznějších pokusů v rámci jedné kategorii služeb nebo aplikací. Například u komunikačních platforem měl v jednu chvíli několik služeb a nikdo si nebyl jistý, která přežije, spojí se, nebo jednoduše bude existovat. V případě navigačních služeb má jen dvě, Google Mapy a Waze. Zpravidla platí, že něco zavede do Waze, následně s časovým odstupem se funkce nebo rozšíření objeví v Google Mapách. Dá se tedy říci, že Waze funguje jako testovací hřiště. Nyní zde ale máme patrnější propojení.

Hlášení

Google stále vylepšuje systém hlášení, a to u obou služeb. V Mapách například došlo k jedné změně, a to relativně nedávno. U Waze naopak testuje velmi pokročilý systém založený na Gemini. Před několika měsíci ale došlo na ohlášení, že hlášení od uživatelů Waze se začne objevovat v Google Mapách, tedy v navigaci.

Zřejmě byl systém v provozu posledních pár měsíců, nebo možná jen týdnů, ale až nyní zde máme konkrétní výsledek, nebo spíše důkaz, že se tak děje. Uživatelé totiž zaznamenávají, že zprávy při navigování obsahují i informaci, jestli hlášení pochází z Waze. Jak můžete vidět na obrázku níže, Google Mapy se ptají na konkrétní událost na trase, přičemž je zde informace, že hlášení pochází z Waze.

Není jasné, jestli se plánuje zasílání informací naopak, tedy že by se ve Waze objevila informace, že hlášení pochází z Google Map. Byl by to logický krok a navíc toto sdílení by obohatilo a vylepšilo obě služby. Toto propojení ale asi nenaznačuje, že by byla ohrožena existence Waze. Služba zde zůstane ještě dlouho.

