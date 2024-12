Vyhrajte špičková bezdrátová sluchátka O2 Pods 2024 v soutěži ve spolupráci s O2 [soutěž]

Zapojte se do naší soutěže a získejte jedinečnou příležitost vyhrát bezdrátová sluchátka O2 Pods, variantu z letošního roku, která představují dokonalou kombinaci stylu, kvality a moderních technologií. Objevte, co tato sluchátka dokáží, a proč by měla být vaší příští volbou pro každodenní poslech hudby, podcastů nebo telefonování. Hrajeme celkem o tři kousky těchto nových sluchátek.

Perfektní zvuk, který vás pohltí

Díky velkým 13mm reproduktorům poskytují sluchátka O2 Pods hluboké basy a křišťálově čisté výšky, takže každý tón zní dokonale. Ať už posloucháte rock, jazz nebo klasickou hudbu, s těmito sluchátky objevíte zvuk v celé jeho kráse.

Výdrž, na kterou se můžete spolehnout

S 21 hodinami přehrávání vás O2 Pods nezklamou ani při delších cestách. Samotná sluchátka zvládnou 4 hodiny nepřetržitého provozu, zatímco nabíjecí pouzdro s moderním USB-C vstupem přidá dalších 17 hodin. A když dojde energie? Za pouhých 1,5 hodiny jsou sluchátka opět plně nabitá a připravena k akci.

Pohodlné dotykové ovládání

Zapomeňte na hledání telefonu v kapse – s intuitivním dotykovým ovládáním můžete snadno přehrávat hudbu, přepínat skladby nebo přijímat hovory. Díky tomu jsou O2 Pods nejen funkční, ale i mimořádně pohodlné.

Ekologické a šetrné k přírodě

Udržitelnost je pro nás důležitá. Proto jsou sluchátka vyrobena ze 40 % recyklovaného plastu a jejich obal pochází z papíru ze šetrně obhospodařovaných lesů. Díky tomu nejen získáte skvělý produkt, ale zároveň přispějete k ochraně životního prostředí.

Specifikace sluchátek

Bezdrátová sluchátka O2 Pods přinášejí dotykové ovládání, technologii True Wireless, automatické párování a Handsfree režim a podporují také mono režim.

Na jedno nabití vydrží až 4 hodiny, s nabíjecím pouzdrem pak celkem 21 hodin.

Sluchátka mají 13mm reproduktory (104 dB, impedance 32 Ω, frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz).

SBC kodek a Bluetooth 5.4.

Obsah balení: sluchátka, nabíjecí pouzdro, USB-C/A kabel.

Soutěžní otázka

Sluchátka O2 Pods (2024) si lze u koupit za 299 Kč, aktuálně totiž probíhá vánoční sleva z 699 Kč díky kupónu ACCXMAS. Pokud v soutěži neuspějete, máte o krásný dárek za příznivou cenu snadno postaráno.

Pravidla

Pořadatelem soutěže je O2 a Dotekománie.cz.

Soutěž se koná v termínu 9. 12. 2023 – 15 12. 2024 (23:59).

Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané České republiky.

Soutěže se nemohou zúčastnit redaktoři či spolupracovníci Dotekománie.cz.

Tři výherci budou vylosován ze všech, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku.

Každý soutěžící musí vyplnit vložený formulář v této stránce a vyplnit všechna potřebná pole.

Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Duplicitní a podvodné záznamy budou mazány.

Účastník soutěže tímto poskytuje Dotekománii souhlas, aby jeho osobní údaje byly použity pro interní potřeby v souladu s českým právním řádem. Pouze v rámci soutěže a pro kontaktování.

Pakliže výherce neodpoví na e-mail do 48 hodin, bude vylosován náhradník.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a ceny. Za výhry nelze obdržet finanční náhradu a nelze je vymáhat právní cestou.

Výherce bude kontaktován ohledně předání výhry společností O2.

Na výhru nevzniká právní nárok.



