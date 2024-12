Zdroj: Realme India

Realme GT8 Pro by mohlo příští rok přinést rekordní 8 000mAh baterii

Realme plánuje velký průlom na poli chytrých telefonů, a to doslova. Podle důvěryhodného leakera Digital Chat Station pracuje společnost Realme na nové generaci vlajkových telefonů, které by mohly debutovat s obří 8 000mAh baterií. Tato inovace by mohla být součástí připravovaného modelu Realme GT8 Pro, jehož uvedení na trh se očekává v roce 2025.

Největší baterie mezi vlajkovými loděmi přinese Realme?

Současná generace vlajkových lodí již nastavila vysokou laťku, co se týče kapacity baterií. Například Realme GT7 Pro se může pochlubit 6 500mAh baterií, zatímco iQOO 13 má 6 150mAh a OPPO Find X8 Pro 5 910mAh. Ve srovnání s nimi se však nejnovější modely Applu a Samsungu drží zpátky – iPhone 16 Pro Max má baterii o kapacitě 4 685mAh a Galaxy S24 série nepřekračuje 5 000mAh.

Realme by však mohlo tyto rozdíly ještě propastně zvětšit. Podle úniku Realme zkoumá tři konfigurace baterií pro své budoucí vlajkové telefony:

7 000mAh s rychlonabíjením 120 W (plné nabití za 42 minut).

7 500mAh s rychlonabíjením 100 W (plné nabití za 55 minut).

8 000mAh s rychlonabíjením 80 W (plné nabití za 70 minut).

Zatímco větší kapacita znamená delší dobu nabíjení, i 70 minut pro plné nabití 8 000mAh baterie je extrémně rychlé ve srovnání s konkurencí.

Silikonové baterie mění pravidla hry

Jedním z klíčových faktorů pro tyto obří kapacity je zavádění silikonových baterií, které se již osvědčily u Realme GT7 Pro. Tyto baterie nabízejí vyšší hustotu energie, což umožňuje větší kapacity při zachování kompaktní velikosti. Jak se tato technologie rozšiřuje, můžeme očekávat, že postupně více a více výrobců bude tento typ baterie integrovat do svých zařízení.

Pokud Realme skutečně uvede telefon s 8 000mAh baterií, mohl by se stát předzvěstí éry chytrých telefonů, které vydrží několik dní na jedno nabití. To by mohlo přimět další výrobce, jako jsou Apple, Samsung nebo Google, aby tento trend následovali. Zatím však není jasné, zda se tyto inovace dostanou i na americký trh, kde tradiční značky často dominují. Mezitím se očekává, že brzy dorazí OnePlus 13 s baterií o kapacitě 6 000mAh, což může být první krok k tomu, aby americký trh pokrok v této oblasti dohnal.

Realme GT8 Pro s 8 000mAh baterií by mohl změnit očekávání uživatelů od vlajkových telefonů. Zatímco tento telefon ještě nebyl oficiálně potvrzen, jeho uvedení by mohlo znamenat průlom v oblasti dlouhodobé výdrže chytrých zařízení. Pokud se tyto predikce naplní, mohl by Realme zaujmout pozici lídra v inovacích zaměřených na technologie v této oblasti.

