Spotify má problém s erotickým obsahem

Pokud se řekne Spotify, mnohým se představí populární streamovací služba na hudbu a dnes již i na podcasty nebo audio knihy. Nikdo by ale nečekal, že i tato platforma bude mít problém s erotickým obsahem. Ostatně by asi nikdo nečekal, že by se něco takového mohlo nacházet na Spotify. I tak je zde problém se zveřejňováním obsahu pro dospělé.

Absence moderování?

V tomto týdnu se začal objevovat erotický obsah ve vyhledávání, přičemž i náhledový obrázek je velmi explicitní. Nějakým způsobem tento obsah nezachytily automatické systémy, ale nejde o aktuální problém. Datuje se měsíce zpět. Dokonce některé účty zveřejňují audio s erotickými zvuky, ale v poslední době začaly tyto účty zveřejňovat i video, které je možné publikovat na platformě. Využívají funkce pro podcasty.

Společnost již zareagovala a začala zasahovat proti tomuto obsahu, ale je evidentní, že má problém s filtry a absencí moderování obsahu, když se něco takového může dostat mezi všechny uživatele, i ty mladistvé. Jak poukazuje redakce The Verge, Spotify nemá jednoduchý systém nahlašování obsahu, který by mohl porušovat podmínky služby.

Současný je založen na tom, že musíte získat URL adresu obsahu a zadat ji skrze speciální webovou stránku. V aplikaci jako takové, případně ve webovém rozhraní služby není možnost nahlášení skrze nějaké tlačítko. Vzhledem k tomu, že má Spotify v tomto ohledu značné nedostatky, je možné, že se bude takový obsah více šířit.

