Samsung zřejmě brzy nabídne Qi2 standard u mobilů

Aktuálně nejnovějším standardem v oblasti bezdrátového nabíjení u mobilů je Qi2, ale adopce jako taková není nějak rychlá. V podstatě jen jeden mobil se pochlubil s touto podporou, ale nejde o top model. Zatím se více méně čeká, kdo začne tento standard používat. Nyní se spekuluje o Samsungu.

Samsung a Qi2

Samsung se nikdy nehonil po co nejrychlejším nabíjením, případně nezkoušel překonávat nějaké rekordy. Spíše vsází na osvědčené technologie, u kterých se neriskuje přehřívání nebo jiné poškození mobilu. Neočekáváme tedy, že by se Samsung v dohledné době pochlubil něčím jako 100W nabíjením mobilu.

Nyní se ale objevují spekulace a nejrůznějším náznaky, že by právě Samsung mohl nabídnout u nadcházející generace mobilů Galaxy S standard Qi2. To by asi znamenalo i značné interní změny, pokud tedy výrobce použije Qi2 s magnety. Ty totiž standard jako takový nevyžaduje, ale je to pravděpodobné.

Při této podpoře bude možné s mobily používat nabíječky s tímto standardem, ale současně jsou kompatibilní s novými iPhony. Právě mobily od Applu podporují Qi2. Kromě toho, že se zde používají magnety pro uchycení, je nová technologie efektivnější a bezpečnější.

Samsung by tak v podstatě dal zelenou a zanedlouho by se přidalo více výrobců s podporou této novinky. Zde je ale nutné brát v potaz, že ne každá firma chce dodržovat jednotný standard a někteří výrobci si vytvářejí svou vlastní variantu Qi2.

