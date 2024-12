ChatGPT Search je nyní pro všechny, oznamuje OpenAI [aktualizováno]

Zdroj: OpenAI

Aktualizováno 17. 12.

Společnost aktuálně pořádá představování novinek, přičemž celá událost trvá několik dnů a každý den se uživatelé a vývojáři dočkají nějakého představení. V rámci osmého dne zástupci společnosti uvádí, že právě funkce Search, tedy hledání na webu, je k dispozici pro všechny, tedy i pro neplatící. Je to zvláštní oznámení, jelikož jsem měl tuto funkci dostupnou již před skoro dvěma měsíci, a to nejsem platící uživatel.

Dnes tedy spíše společnost potvrzuje dostupnost, a to na všech platformách. Možná jde ale jen o marketing, aby více upozornili na tuto funkci. Zatím to ale nevypadá, že by nějak ohrozila Google a jeho Vyhledávání.

Původní článek 31. 10.

ChatGPT od OpenAI tak trochu diktuje trendy, ale v některých oblastech se spíše snaží dohnat konkurenci. Pokud se jedná o AI chatbota, tak právě ChatGPT je hodně populární. Nějakou dobu se ale testovala novinka v podobě schopnosti vyhledávání na webu a nyní je k dispozici, pro všechny a i v mobilních aplikacích.

ChatGPT Search

V základu se jedná spíše o doplněk, než že by došlo na hlubší integraci. Nečekejte ale běžné vyhledávání, jak ho znáte například z Googlu. V první řadě musíte ChatGPT kliknout na ikonu zeměkoule, aby se systém přepnul na vyhledávání. Následně stačí zadat dotaz.

Výsledky stále připomínají běžnou odpověď ChatGPT, tedy souhrn informací, ale v tomto prostředí jsou zde navíc odkazy na jednotlivé webové stránky. Při najetí se zobrazí bublina s informacemi navíc, přičemž kliknutí vyvolá otevření konkrétního odkazu.

Pod těmito výsledky se následně zobrazují zdroje, které se otevřou do většího dialogového okna, jak můžete vidět níže. Nejde ale jen o běžné vyhledávání. Jak uvádí sama společnost, můžete se ptát na počasí, akcie, sportovní výsledky, novinky a třeba i mapy.

Sice se jedná o celkem užitečné rozšíření a rozhodně se zvětší možnosti ChatGPT, ale nemyslíme si, že by taková novinka mohla ohrozit vyhledávací služby jako Googlu. Spíše máme tušení, že některé společnosti zažalují OpenAI za zobrazování většího množství informací, čímž přichází o návštěvnost. Právě na toto narazil sám Google.

