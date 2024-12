Zdroj: Google

Google překvapil, když u nových smartphonů rovnou začal garantovat sedm let bezpečnostních i hlavních aktualizací. Nikdo ale nečekal, že dojde k nějaké změně pro starší zařízení, ale nakonec se tak stalo.

5 let pro starší

Google změnil stránku podpory, v rámci které informuje, do kdy mají zařízení aktualizace, a to i ty bezpečnostní. Vzhledem k tomu, že u novějších modelů se jedná o stejnou dobu, tak nebylo potřeba u nich uvádět dva datumy. Stránka nyní tedy nabízí jen informaci, jak dlouho mají garantované aktualizace.

Zřejmě došlo k nějakému výraznějšímu posunu, jelikož u starší generace došlo ke změně v dostupnosti aktualizací. Dle původního plánu měly mobily dostávat 3 roky hlavní aktualizace a 5 let bezpečnostní. Nově stránka ale uvádí, že právě některé modely mají rovnou 5 let hlavních a bezpečnostních aktualizací. To tedy znamená, že prodlužuje dobu o dva roky. Konkrétně se to týká modelů:

Pixel Fold

Pixel 7a

Pixel 7 Pro

Pixel 7

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 6a

Sedmiletá podpora je dostupná pro:

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro

Pixel 9

Pixel 8a

Pixel 8 Pro

Pixel 8

Modely, které už nemají dostupné aktualizace:

Pixel 5a s 5G

Pixel 5

Pixel 4a (5G)

Pixel 4a

Pixel 4 a Pixel 4 XL

Pixel 3a a Pixel 3a XL

Pixel 3 a Pixel 3 XL

Pixel 2 a Pixel 2 XL

Pixel 1 a Pixel 1 XL

Samotná doba je počítána od datumu uvedení v Google Store v USA. Samotná stránka se změnila natolik, že bude pravděpodobně postupně aktualizována a bude patrné, který mobil bude mít ještě aktualizace a které ne. Odpadá tak nutnost počítání let, nebo hlídání datumů. Dobrou zprávou je ale samotné prodloužení o dva roky pro starší modely.

Zdroj: droid-life.com



Domů Články Google prodlužuje softwarovou podporu u některých modelů

Předchozí článek OnePlus 13R prozrazuje své specifikace Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama