Google Mapy: Nové informativní ikony pro podniky

Už jsme vás informovali o upraveném zobrazení schodů v Google Mapách, ale jak se ukazuje, není to jediná změna, co se týče lepší identifikace. Google se snaží nabídnout lepší ikony kolem informací u firem.

Lepší přehled?

Google se hodně soustředil na komunitu, recenze a nejrůznější obsah od uživatelů. Díky tomu získává cenná data, která mimo jiné slouží i pro zobrazování přesnějších dat u firem. Pakliže je všeho dostatek, systémy udělají jednoduchý přehled a můžete se dozvědět o vytíženosti, možnostech a vlastnostech podniku.

Někdy ale samotné recenze nemusí být dostatečně přesné, případně neobsahují všechny informace. Samozřejmě vše ostatní může poskytnout majitel firmy, ale někdy zapadnou v záplavě všech dat. Právě proto se Google snaží nabídnout lepší možnost zobrazení některých informací. Pracuje tedy s některými organizace a nabízí v Mapách možnost zobrazení ikon. Zejména se tedy soustředil v nové verzi na zobrazení informace, že majitel má postižení nebo handicap.

Kromě toho jsou zde i další možnosti, jako třeba že dané místo vhodné i pro LGBTQ+ a podobně. Zatím dochází k rozšiřování v USA, ale asi se tato funkce dostane i do dalších krajin, jen to bude nějakou chvíli trvat. Google si slibuje od tohoto přehlednějšího zobrazení, že lidi si budou moci vybrat i na základě toho, co podporují.

Zdroj: blog.google

