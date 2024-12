Files od Googlu dostává podporu pro PDF soubory

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sice Android má nativního správce souborů, ale Google dává přednost jiné své aplikaci, která stále nemá české pojmenování. Files od Googlu je celý název a postupně dostává funkce, změny a novinky. Tentokrát jsme se dočkali přímé podpory pro PDF soubory.

PDF a Files

Google se hodně věnuje lepší podpoře pro PDF soubory napříč svými aplikacemi, zejména v aplikaci a službě Google Disk. Právě v této aplikaci se otevíraly soubory PDF, pokud jste na ně klikli ve Files. To se nyní mění a přímo Files dostává podporu pro PDF soubory.

Jak můžete vidět níže, moc se toho nějak extra nezmění, tedy z běžného uživatelského hlediska. Díky novince se ale nemusí otevírat soubory v další aplikaci. Nabízí se zde možnosti pro sdílení a také v menu najdete další položky. Stále je možné PDF soubor otevřít v nějaké externí aplikaci, přesouvat ji, uložit do chráněné složky, případně hledání v souboru.

Je zde také nástroj pro označkování. Pro ty, co používají PDF soubory sporadicky, se může jednat o zajímavou novinku, ale nevíme, jak na to zareagují ti, co používají jinou externí aplikaci. Není jasné, jestli je zde možnost se vyhnout integrovanému prohlížeči. Nová verze bude dostupná během několika týdnů, ale je možné, že ji máte již nyní k dispozici.

