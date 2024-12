Apple chce ukončit prodej iPhonu SE a iPhonu 14 v Evropě kvůli povinnému USB-C

iPhone 14 Plus; zdroj: Dotekománie

Společnost Apple oznámila, že na konci roku přestane prodávat iPhone SE třetí generace a modely iPhone 14 a iPhone 14 Plus v Evropské unii. Důvodem je nové nařízení EU, které od ledna 2025 vyžaduje, aby všechny mobilní telefony měly jednotný nabíjecí port USB-C. Tato regulace je zaměřena na snížení elektronického odpadu a zjednodušení nabíjení pro spotřebitele.

Apple reaguje na nové nařízení EU

Aktuálně jsou nejstaršími modely, které Apple stále prodává, právě iPhone SE 3. generace a iPhony 14, jež používají Lightning port. Tento konektor nebude v souladu s novými evropskými předpisy, a proto Apple raději ukončí jejich prodej.

Proč Apple raději ukončí prodej, než přizpůsobí staré modely? Apple měl teoreticky možnost uvést na trh nové verze iPhonů SE a 14 s USB-C portem, ale rozhodl se pro jednodušší cestu – ukončení jejich prodeje. Tímto krokem se vyhne nákladům na přepracování designu a výrobu nových modelů, které by navíc měly jen krátkou životnost. Obvykle Apple ponechává starší modely v nabídce až do příchodu novějších generací. Například iPhone 14 by se běžně prodával až do uvedení iPhonu 17 v příštím roce. Nyní však budou modely 14 a 14 Plus v Evropě staženy z prodeje dříve, čímž Apple ztratí zhruba jeden rok prodejní životnosti těchto zařízení na evropském trhu.

Co přinese čtvrtá generace iPhonu SE?

Absence iPhonu SE na evropském trhu nebude trvat dlouho. Apple již plánuje uvést čtvrtou generaci iPhonu SE na jaře 2025. Očekává se, že tento nový model bude založen na designu iPhonu 14, čímž nabídne modernější vzhled s displejem od kraje ke kraji. Samozřejmostí bude USB-C port, čímž splní evropské regulace. Kromě toho se očekávají vylepšení v oblasti fotoaparátu a celkového výkonu.

Co se bude dít mimo Evropskou unii? Zatímco v EU budou iPhone SE a iPhone 14 brzy minulostí, na ostatních trzích, jako je například USA, zůstanou tyto modely v prodeji o něco déle. iPhone SE třetí generace zůstane k dispozici až do uvedení jeho čtvrté generace a modely iPhone 14 a 14 Plus budou dostupné až do konce roku 2025.

Tímto krokem Apple symbolicky uzavírá kapitolu s Lightning portem, který byl standardem od roku 2012. S přechodem na USB-C se Apple přizpůsobuje nejen regulacím EU, ale také celosvětovým trendům v oblasti sjednocení nabíjecích standardů.

Rozhodnutí ukončit prodej iPhonu SE a iPhonu 14 v Evropě je jasnou ukázkou toho, jak regulace EU ovlivňují strategii globálních technologických gigantů. Apple se rozhodl vyhnout se investicím do přepracování starších modelů a raději nabídne modernizovanou čtvrtou generaci iPhonu SE s USB-C. Tento krok je příkladem toho, jak právní požadavky mohou urychlit technologické změny, které by se jinak možná odkládaly.

Zdroj: 9to5mac.com



