Apple by měl přijít s vlastním 5G modemem příští rok, výkonem ale bude zaostávat za Qualcommem

iPhone 16 Pro Max vs. iPhone 15 Pro; zdroj: Dotekománie

Apple již několik let pracuje na vývoji vlastního 5G modemu a první výsledky této snahy se objeví v roce 2025. Nový modem s kódovým označením Sinope se nejprve dostane do dvou klíčových zařízení – iPhone SE 4, který bude uveden na jaře 2025, a iPhone 17 Air, jenž se na trh dostane na podzim téhož roku. Podle informací, které zveřejnil Mark Gurman z Bloomberg, by se tento modem mohl objevit také v některých levnějších modelech iPadů.

Jaké jsou plány Applu s vlastními 5G modemy?

Přestože jde o významný krok k nezávislosti na Qualcommu, nový Apple 5G modem nebude výkonově na úrovni současných čipů od tohoto zavedeného výrobce. Podle Gurmana nebudou první modemy od Apple podporovat mmWave, což je technologie, která umožňuje extrémně rychlé 5G připojení s teoretickými rychlostmi až 10 Gbps. Místo toho bude nový modem spoléhat na Sub-6 GHz, což je sice rozšířenější technologie s lepším pokrytím, ale nižšími přenosovými rychlostmi.

Další zřejmou nevýhodou je nižší podpora agregace nosných pásem. Zatímco modemy od Qualcommu zvládají agregovat šest a více pásem současně, první Apple modem zvládne pouze čtyři. To může mít vliv na rychlost a stabilitu připojení, zejména v místech s vyšší hustotou provozu. V laboratorních testech dokázal Apple modem dosáhnout maximální rychlosti 4 Gbps, což je méně než u Qualcommu, který bez podpory mmWave dosahuje vyšších rychlostí.

Nasazení vlastního 5G modemu je součástí dlouhodobé strategie Apple, která má snížit závislost na externích dodavatelích. Díky tomu získá Apple větší kontrolu nad vývojem, designem a optimalizací vlastních čipů. To mu umožní lépe integrovat modem s procesory řady Apple Silicon, což by mohlo přinést lepší energetickou účinnost a delší výdrž baterie. Dalším významným přínosem je snížení licenčních poplatků, které Apple v současnosti platí Qualcommu.

Roadmapa nasazení 5G modemů je jasná

I když první generace Apple modemu přináší určité kompromisy, společnost má jasný plán na jeho rychlé vylepšení. V roce 2026 plánuje Apple představit druhou generaci modemu, který už bude podporovat mmWave a dosáhne rychlostí až 6 Gbps. Tato verze by měla být nasazena do celé řady iPhonů 18 a do prémiových iPadů. Kromě toho se zvýší schopnost agregace pásem, kdy Sub-6 pásma budou agregována v šesti kanálech a mmWave v osmi.

Třetí generace Apple modemu by měla být představena v roce 2027. Tato verze má přinést přelomovou novinku – integrovanou podporu satelitního připojení přímo v modemu. Díky tomu by Apple mohl nabídnout plně propojený ekosystém, který by uživatelům umožnil komunikovat i v oblastech bez signálu mobilních operátorů. Zároveň by tento modem měl výkonem překonat čipy od Qualcommu a stát se klíčovou konkurenční výhodou iPhonů.

Vzhledem k tomu, že většina uživatelů běžně nevyužívá maximální rychlosti 5G sítí, nemusí nižší výkon první generace Apple modemu představovat zásadní problém. Mnoho uživatelů dnes vnímá 5G jako nevyužitý potenciál, protože reálné rychlosti často nedosahují teoretických hodnot. Někteří uživatelé dokonce přepínají zpět na 4G, protože je stabilnější. Pro běžné každodenní používání, jako je procházení webu, streamování videí a používání aplikací, budou rychlosti poskytované technologií Sub-6 dostatečné.

5G modemy by se postupně měly vyrovnat konkurenci

Z dlouhodobého hlediska se Applu pravděpodobně vyplatí investovat do vývoje vlastních 5G modemů. Od roku 2026 by měl být schopen nabízet modemy, které se vyrovnají nejlepším čipům Qualcommu, a v roce 2027 by měl na trh přijít s modemem, který je v některých oblastech dokonce překoná. To pravděpodobně posílí pozici Applu na trhu a umožní mu lépe optimalizovat své produkty, ať už z hlediska výkonu, výdrže baterie nebo integrace nových funkcí, jako je satelitní komunikace.

Z hlediska zákazníků však první generace Apple modemu, která bude uvedena v roce 2025, přinese spíše malé změny. Absence mmWave a omezená agregace pásem budou mít dopad hlavně na uživatele v hustě osídlených městských oblastech, kde se mmWave používá ke zrychlení připojení. Na druhou stranu, většina uživatelů se s mmWave nesetkává, protože Sub-6 je mnohem rozšířenější. To znamená, že běžní uživatelé pravděpodobně nepostřehnou žádný zásadní rozdíl ve výkonu mezi první generací Apple modemu a stávajícími modemy Qualcomm.

Apple tak opět ukazuje, že je ochoten obětovat určitou část výkonu, aby získal větší kontrolu nad svými produkty. Z krátkodobého hlediska může tato změna přinést určitá omezení, ale z dlouhodobého hlediska by měl Apple získat výhodu v oblasti vývoje, optimalizace a konkurenceschopnosti. Vývoj vlastního 5G modemu je dalším krokem k plné nezávislosti na externích dodavatelích a upevnění pozice společnosti jako technologického lídra.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů Články Apple by měl přijít s vlastním 5G modemem příští rok, výkonem ale bude zaostávat za Qualcommem

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama