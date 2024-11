ZTE Blade V70 v tichosti představeno

Zdroj: ZTE

Naposledy jsme se dočkali od ZTEmodelu Blade A75 5G a nyní zde máme další přírůstek v podobě ZTE Blade V70, který byl potichu uveden na oficiálních stránkách společnosti.

ZTE se ozvalo

ZTE svého času patřilo mezi ty větší výrobce, ale jeho sláva na globálním trhu zvadla a spíše slyšíme o značce Nubia, která spadá v podstatě pod ZTE. I tak se výrobce sem tam ozve, ale zpravidla se nedočkáme nějak extra dobře vybaveného modelu. To platí i o ZTE Blade V70.

Oficiální stránky uvádí jen některé specifikace a navíc nejsou kompletní. Například na zadní straně jsou tři foťáky, ale ZTE poskytlo informaci jen o hlavním, který má 108 MPx. Z toho nám vyplývá, že další dva jsou spíše pro dodatečné údaje, případně je rozlišení velmi nízké. Firma dokonce ani nechtěla říci, jaký procesor tepe v tomto mobilu. Jen zmiňuje, že se jedná o 8jádrový procesor s frekvencí 2 GHz. Odhadujeme, že se bude jednat o Unisoc série T.

ZTE Blade V70 se může pochlubit 120Hz displejem, ale má jen HD+ rozlišení. Baterie dostala kapacitu 5000 mAh a je zde podpora pro 22,5W nabíjení. Výrobce se také chlubí AI funkcemi pro úpravu fotografií, ale to má dnes kdejaký mobil. Tento kousek se asi dostane i na evropský trh, jen nevíme kdy a za kolik, ale samotná suma asi nebude vysoká. Pokud by měl mobil oslovit zákazníky, měl by se prodávat kolem nebo pod hranicí tří tisíc korun.

Specifikace ZTE Blade V70

displej: 6,7 palců, 1600 x 720 pixelů, 120 Hz, LCD

procesor: 8 jader, 2 GHz

8 GB RAM

úložiště: 256 GB

Android 14 + MyOS 14

Foťáky: zadní – 108 MPx přední – 16 MPx

3.5mm jack

čtečka otisků prstů na straně

rozměry: ? x ? x 8,2 mm

baterie: 5000 mAh + 22,5W

Zdroj: gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama