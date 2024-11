Ministerstvo spravedlnosti USA: Google musí prodat Chrome, aby prolomil monopol na vyhledávání

Autor: Přemysl Vaculík, Dotekomanie.cz

Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) oznámilo, že Google musí odprodat svůj webový prohlížeč Chrome, aby došlo k obnovení zdravého konkurenčního prostředí na trhu s online vyhledáváním. Zároveň nevylučuje ani možnost oddělení Androidu jako samostatného produktu.

DOJ navrhuje radikální opatření k prolomení monopolu ze strany Googlu

Ve středu večer předložilo ministerstvo okresnímu soudu ve Washingtonu D.C. návrh na konečný rozsudek, který rozpracovává dřívější obecný plán opatření. Tento krok následuje po zářijovém rozhodnutí soudce Amita Mehty, který shledal, že Google udržuje nelegální monopolní postavení na trhu s vyhledáváním a textovou reklamou ve vyhledávačích.

Ministerstvo navrhuje širokou škálu opatření, která zahrnují:

Odprodej Chrome : DOJ považuje Chrome za klíčový přístupový bod k vyhledávání na internetu, a proto požaduje jeho prodej.

: DOJ považuje Chrome za klíčový přístupový bod k vyhledávání na internetu, a proto požaduje jeho prodej. Zákaz plateb za výchozí vyhledávač : Google by nemohl nabízet finanční nebo jiné výhody výrobcům zařízení, jako je Apple, za nastavení jeho vyhledávače jako výchozího.

: Google by nemohl nabízet finanční nebo jiné výhody výrobcům zařízení, jako je Apple, za nastavení jeho vyhledávače jako výchozího. Transparentnost a otevřenost : Google by musel licencovat svůj index vyhledávání za „marginální náklady“ a umožnit konkurenci přístup k datům, signálům hodnocení a výsledkům vyhledávání na 10 let.

: Google by musel licencovat svůj index vyhledávání za „marginální náklady“ a umožnit konkurenci přístup k datům, signálům hodnocení a výsledkům vyhledávání na 10 let. Regulace AI a ochrana soukromí: DOJ žádá, aby Google umožnil webovým stránkám odmítnout zahrnutí do jeho AI přehledů bez penalizace ve výsledcích vyhledávání.

Možné oddělení Androidu jako varování

Přestože DOJ aktuálně nepožaduje přímé oddělení Androidu, ponechává tuto možnost otevřenou jako nástroj pro zajištění dodržování ostatních opatření. Pokud by Google nesplnil navrhované požadavky, může být oddělení Androidu soudem nařízeno.

Reakce Google: „Nepřiměřené a škodlivé“. Google v reakci zveřejnil blogový příspěvek, v němž označil návrhy DOJ za „extrémně přehnané“. Kent Walker, hlavní právní zástupce Alphabetu, tvrdí, že tato opatření by mohla:

Snížit kvalitu služeb a ohrozit soukromí uživatelů

Omezit americké technologické vedení

Vynutit zveřejnění citlivých informací o technologiích a inovacích společnosti.

„Návrhy DOJ jdou daleko za rámec rozhodnutí soudu a zahrnují rozdělení produktů, které lidé milují a denně používají,“ napsal Walker.

Co bude dál?

Soudní jednání o navrhovaných opatřeních proběhne v dubnu příštího roku, kdy soudce rozhodne o nejvhodnějším způsobu obnovení konkurence na trhu. DOJ plánuje předložit revidovaný návrh opatření již v březnu.

Důsledky pro technologický průmysl

Pokud by Google byl nucen rozdělit Chrome nebo Android, mohlo by to výrazně změnit podobu internetu a vytvořit precedens pro regulaci dalších technologických gigantů. Tento případ připomíná podobnou situaci, kdy Microsoft čelil antimonopolnímu tlaku v 90. letech kvůli svému operačnímu systému Windows. Ačkoliv byl tehdy návrh na rozdělení Microsoftu zrušen, situace ukazuje, že regulace velkých technologických firem může mít dalekosáhlé důsledky.

Zdroje: theverge.com, phonearena.com



