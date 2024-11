Google: Chystá se Pixel Laptop s Androidem a ChromeOS se zřejmě změní

Zdroj: Imagen 3

Za poslední týden se objevily kusé informace od zdrojů obeznámených se situací v Googlu. Sice se zpočátku jednalo o dvě samostatné spekulace, ale asi jsou propojeny. Jednak Google pracuje na novém zařízení a také se asi změní ChromeOS.

Pixel Laptot s Androidem?

Dle dostupných informací má Google pracovat na novém projektu Snowy, pro který byl vyhrazen samostatný tým. Má se jednat o notebooku, který by měl být roven zařízením jako Macbook Pro, Dell XPS, Microsoft Surface Laptop a Samsung Galaxy Chromebook. To by tedy znamenalo, že se bude jednat o prémiový notebooku s velkou dávkou výkonu a možností.

Na tom by nebylo nic neobvyklého, ale zdroje naznačují, že notebook nebude obsahovat ChromeOS. Měl by být vybaven systémem Android, který ostatně dostává čím dál více funkcí a změn zaměřených na zařízení s větším displejem. Do toho se navíc objevují informace o změnách plánovaných u ChromeOS, tedy operačním systému založeném na Linuxu.

Google má údajně pracovat na přerodu ChromeOS do Androidu, respektive Android nahradí značnou část ChromeOS částí. Ono se to ostatně už nyní děje a ChromeOS už obsahuje částí systému pro mobily. Navíc i samotný Android dostává funkci terminálu a možnost spouštět linuxové aplikace.

Tento projekt zaměřený na operační systém ale nebude jen tak hotový. Má se jednat o dlouhodobý plán. Navíc nevíme, kdy dojde k představení Pixel Laptop. Možná tyto dvě informace spolu souvisí a v budoucnu se dočkáme zařízení, které bude mít přepracovaný operační systém, z větší části založený na Androidu.

