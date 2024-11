Gmail aplikace dostává zajímavou vychytávku

Zdroj: Dotekomanie.cz

Ne každý novinka v aplikaci je nějak zásadní nebo důležitá. To platí i nové funkci v aplikaci Gmail pro Android, kterou Google představil oficiálně na svých stránkách. Což je celkem zvláštní, jelikož se takovým drobnostem moc nevěnuje, jednoduše je zavede.

Vylepšená práce s adresami

Nečekejte nic zásadního, spíše vychytávku. Možná jste již napsali e-mailovou adresu do špatného řádku, tedy v rámci příjemců. Už ji nemusíte mazat a znovu ji psát do nového pole.

Jak Google ukazuje na animaci níže, tak nově vám stačí podržet prst na konkrétním příjemci a pak jej přesunout do jiného pole. Jedná se o implementaci funkce drag and drop na místo, kde bychom ji rozhodně jen tak nečekali.

Tato novinka by měla být dostupná ve vaší aplikaci, případně si chvíli počkáte. Vzhledem k tomu, že Google nespecifikoval verzi aplikace, asi ji aktivuje postupně vzdáleně přes své servery. Funkce je dostupná jen u aplikace pro Android. Kdy a jestli se dostane do iOS, nevíme. To Google nezmiňuje.

