Elektroskútry bez řidičáku a legislativa, co byste měli vědět?

Elektrické skútry se pohybují na pozemních komunikacích coby dopravní prostředky. Také ony proto musejí respektovat příslušnou legislativu a platí pro ně určitá pravidla. Která to jsou?

Jak svůj skútr zaregistrovat

Bezprostředně po zakoupení se svým novým skútrem získáte doklad, který se nazývá C.O.C. list (prohlášení o shodě). Ten obsahuje základní informace o skútru, jako je typ, výrobce, výkon a dojezd.

Tento dokument je určený k první registraci vozidla. Na registru silničních vozidel vám tak následně může být vystaven velký technický průkaz, který slouží jako jakýsi rodný list zařízení.

Zajít tak musíte konkrétně na dopravní odbor na obecní úřad s rozšířenou působností. S sebou si vezměte i doklad totožnosti a originál dokladu o koupi elektroskútru, což je obvykle faktura nebo kupní smlouva.

Musí mít všechny skútry povinné ručení?

Stejně tak zákon uvažuje v případě povinného ručení: Jedná se o vozidlo, v tomto případě konkrétně jednostopé. Legislativa tak vyžaduje, aby případné škody, které jeho provozem způsobíte, byly kryty z takzvaného povinného ručení neboli správněji pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Vzhledem k tomu, že faktické škody na silnicích mohou snadno dosáhnout řádově stovek tisíc korun, lze nanejvýše doporučit sjednání pojistky nepodcenit. Sama o sobě totiž pro vozidla v této kategorii vychází na zhruba stovky korun ročně.

Nutnost povinného ručení se vztahuje na veškerá elektrické vozidla, která mají v technických listech uvedenou maximální rychlost 25 km/h nebo je maximální rychlost vyšší než 14 km/h, ale zároveň je jejich provozní hmotnost vyšší než 25 kg.

To mohou prakticky být například silnější e-koloběžky, segwaye, zahradní traktůrky, jednokolky, dvojkolky, e-skateboardy, golfové vozíky, sněžné skútry či rolby, které se pohybují po veřejných komunikacích. Elektrokola nebo elektrické invalidní vozíky jsou z povinnosti vyjmuty.

Kde získat SPZ

Na základě sjednaného povinného ručení vám pojišťovna vydá tzv. zelenou kartu. S tou byste následně opět měli zavítat na registr vozidel. Zároveň předložíte již vydaný originál velkého technického průkazu elektroskútru, originál dokladu o koupi elektroskútru a svůj doklad totožnosti. Následně vám bude vydána registrační značka.

Může to být jednak ta klasická, od roku 2019 se už ale vydává speciální značka pro vozidla, která jako palivo užívají elektrickou energii nebo vodík výlučně, nebo v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.

Majitelé těchto vozidel ji zatím nemusejí mít povinně. Na druhou stranu vám takovéto označení dokáže přinést výhody, jako je bezplatné parkování nebo sleva na dálniční známku.

Jak je to s technickou kontrolou

Jakmile budete mít všechny potřebné doklady, dělí vás od možnosti cestovat už jen okamžik. S elektroskútry však přece jen nemůžete okamžitě vyrazit na silnici. Doplnit si totiž musíte povinnou výbavu.

To znamená především pro kategorii LC speciální motolékárničku. A samozřejmě se nezapomeňte vždy rovněž na cesty přidat i helmu, která sice součást povinné výbavy netvoří, ale důležitá je.

S elektrickými skútry kategorie LA musíte vyrazit na první technickou až za šest let od koupě a posléze pravidelně vždy jednou za čtyři roky. S elektroskútry kategorie LC vás čeká kontrola za čtyři roky od koupě a následně každé dva roky.

Co znamenají elektrické skútry bez řidičáků

To, že v některých případech nemusíte platit povinné ručení už víte. Navíc však existuje specifická skupina strojů, která je známa pod slangovým označením elektroskútry bez řidičáku. Jak název napovídá, k tomu, abyste na ně mohli usednout, skutečně nepotřebujete řidičské oprávnění.

Týká se to konkrétně těch, které disponují maximálním výkonem do 250 W v trvalém výkonu, respektive 1000 W při chvilkovém výkonu v maximální zátěži, maximální rychlostí do 25 km/h a přídavnými cyklistickými pedály. Pro ostatní platí řidičské oprávnění skupiny AM, A1, A2 nebo vyšší.

Legislativa tyto dopravní prostředky považuje za kolo a analogicky tak uznává, že řídit je může kdokoli. Stejně tak k nim nedostanete technický průkaz ani SPZ a nemusíte tedy v tomto případě vyjíždět ani na pravidelné technické kontroly.



