Circle to Search – testuje se nový design

Google sice každou chvíli představuje nějakou softwarovou novinku, ale z poslední doby se asi nejvíce povedl Circle to Search, tedy rozhraní, jak cokoliv identifkovat na displeji bez nutnosti dělat snímek obrazovky. Zatím je rozhraní poměrně jednoduché, ale to se asi brzy změní.

Circle to Search

V nejnovější beta verzi Google aplikace se podařilo najít nový chystaný design celé funkcionality. Circle to Search v tuto chvíli po aktivaci zobrazí v dolní části displeje pole pro vyhledávání s možností hlasového zadání, tlačítko pro identifikaci zvuků a také další pro překlad. Nová verze nabídne sjednocený design do jednoho grafického prvku. Tlačítko překladače se změní na menu.

V tomto menu se následně nabízí opět možnost identifikace písničky, překlad a pak rovnou přístup do aplikace Google Lens. Kromě toho jde tento plovoucí widget jako celek nechat přesunout do horní části displeje, což asi vylepší celkové používání.

Zatím nevíme, kdy novinka přistane do stabilní verze, ale vzhledem k tomu, že se Circle to Search čím dál více rozšiřuje na další zařízení, asi nebudeme muset dlouho čekat. I tak nějakou chvíli potrvá, než bude Circle to Search dostupné pro všechny bez rozdílu modelu smartphonu.

