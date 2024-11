Armor Mini 20 Pro: Nový odolný mini cvalda

Zdroj: Ulefone

Najít v dnešní době dobře vybavený malý mobilní telefon je poměrně náročné, ale některé společnosti ještě nezanevřely nad kompaktními mobily. Sice u dnešní novinky Armor Mini 20 Pro se dá říci, že se jedná o mobil s velmi kompaktními rozměry, aspoň co se týče úhlopříčky displeje, tak na tloušťku by spíše zapadla mezi tlusté mobily. Nejde se ale čemu divit, když Armor Mini 20 Pro od Ulefon je odolný mobil.

Ulefone Armor Mini 20 Pro

Novinka navazuje na nedávné představení jiného kompaktního odolného mobilu od Ulefone. Hlavním rozdíl je zde v kamerové sestavě, jelikož Armor Mini 20 Pro disponuje kamerou pro noční vidění, naopak zde chybí termo kamera. Mobil si ale zachovává například zadní svítilnu kolem foťáků, která má na 150 LED a také disponuje zvláštními barevnými efekty.

Sice by se dalo říci, že HD+ rozlišení u mobilu je nedostatečné, ale zde je úhlopříčka displeje jen 4,7 palců. To ve výsledku dává hustotu 373 ppi, což je více než dostačující. Mobil jako takový si umí poradit 5G sítěmi a co se týče nadstandardní výbavy, tak zde najdete například infra senzor a programovatelné tlačítko.

Baterie má i přes kompaktní rozměry kapacitu 6200 mAh, přičemž je podporováno i bezdrátové doplnění energie, což se tak často nevidí u tohoto typu mobilů.

Armor Mini 20 Pro má k dispozici i speciální příslušenství v podobě speciální klopy, takže mobil jde lépe umístit na popruhy, oblečení nebo nějakou výstroj. Celkově nabízí slušnou výbavu, ale co se týče softwarové podpory, nebude dlouhá. Ulefone nepatří mezi ty výrobce, kteří by podporovali své mobily roky a dodávali každý rok novou verzi systému.

Armor Mini 20 Pro se aktuálně nabízí v některých obchodech za cenu kolem 7 800 Kč.

Specifikace

displej: 4,7 palců, 1600 x 720 pixelů, 90 Hz, LCD, Corning Gorilla Glass Victus, 373 ppi

procesor: Dimensity 6300

RAM: 8 GB LPDDR4X

úložiště: 256 GB UFS 2.2 + microSD

Android 14

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx 64 MPx, noční vidění přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů na straně

infra, programovatelné tlačítko

3.5mm jack

IP68, IP69K, MIL-STD-810H

5G, WiFi 5, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, BEIDOU, QZSS, NFC,

rozměry: 133,5 x 63,3 x 24,9 mm; 301 gramů

baterie: 6200 mAh + 33W USB C, 15W bezdrátově

Zdroj: gsmarena.com



