Apple odkládá klíčové funkce iOS 19 na jaro 2026: Co můžeme očekávat?

Apple podle informací od Marka Gurmana z Bloomberg posouvá vydání mnoha plánovaných funkcí systému iOS 19. Tyto funkce, původně určené k vydání spolu s iOS 19, budou k dispozici až s verzí iOS 19.4, která by měla být představena na jaře 2026. Tento krok se dotýká nejen očekávaného upgradu Siri, ale také dalších klíčových funkcí, jejichž detaily zůstávají zatím neznámé.

Siri nové generace: Projekt „LLM Siri“

Jednou z nejvýznamnějších inovací plánovaných pro iOS 19 je zásadní přepracování hlasové asistentky Siri, označované interně jako „LLM Siri“. Tato nová verze Siri využije pokročilé jazykové modely (LLM), které zlepší schopnost porozumění a interakce, podobně jako platformy ChatGPT nebo Google Gemini.

I když byla LLM Siri oznámena na WWDC 2025, uživatelé se jí dočkají až s verzí iOS 19.4. Mezi očekávané funkce patří:

Schopnost provádět složitější úkoly.

Shrnutí textů a zpracování informací.

Propojení s aplikacemi třetích stran přes zlepšené App Intents.

Apple si klade za cíl, aby všechny nové funkce byly vysoce bezpečné a zaměřené na ochranu uživatelského soukromí, což bude jeho hlavní výhodou oproti konkurenci.

iOS 19 a příchod iPhonu 17

První verze iOS 19 bude představena na WWDC v červnu 2025, přičemž veřejné vydání je plánováno na září 2025 spolu s novou řadou iPhone 17. Tyto modely údajně přinesou zcela nový design, označovaný jako „iPhone 17 Air“.

Transformace Siri je součástí širší strategie Apple zaměřené na umělou inteligenci, která začala drobnými vylepšeními v iOS 18. Mezi novinky posledních verzí patří:

Redesign uživatelského rozhraní Siri.

Lepší zpracování hlasových příkazů.

Možnost zadávání dotazů pomocí textu.

Aktualizace iOS 18.2, plánovaná na prosinec, přinese hlubší integraci ChatGPT. S verzí iOS 18.3 Siri získá schopnost rozumět osobním kontextům a provádět akce v aplikacích. Navzdory těmto pokrokům však Mark Gurman upozorňuje, že Siri stále používá zastaralou infrastrukturu a zaostává za technologiemi, jako jsou ChatGPT nebo Google Gemini.

Apple mění strategii vydávání novinek

Zdá se, že Apple přechází na postupné zavádění funkcí. Tento přístup umožňuje delší testování a zajištění kvality, i když může odhalovat výzvy při vývoji vlastních AI řešení. Navzdory zpoždění Gurman uzavírá, že Apple intenzivně pracuje na zlepšení Siri, s cílem odstranit závislost na externích poskytovatelích AI a nabídnout uživatelům spolehlivější a intuitivnější zkušenost.

Co to znamená pro uživatele? Zatímco zpoždění může být zklamáním, Apple se zaměřuje na kvalitu a bezpečnost. Uživatelé mohou v roce 2026 očekávat Siri s revolučními schopnostmi a řadu dalších inovací, které Apple do iOS 19.4 plánuje přinést. Budoucnost hlasových asistentů je jasná – a Apple se plánuje dostat na samotný vrchol.

