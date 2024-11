Apple by mohl uvést cenově dostupný iPad s podporou Apple Intelligence koncem roku 2025

iPad Air 5; Zdroj: Dotekománie

Apple nedávno představil nový iPad mini (2024) s 8,3palcovým Liquid Retina displejem a procesorem A17 Pro, což je nejdostupnější zařízení Applu podporující funkce Apple Intelligence. Tento model byl oznámen bez tiskové konference, pouze formou příspěvku na webu.

Dočkáme se příští rok dostupného iPadu s podporou Apple AI?

V newsletteru Power On od Marka Gurmana z Bloombergu se objevila informace, že Apple by mohl uvést základní model iPadu s podporou Apple Intelligence. Gurman zmínil, že Apple plánuje uvést iPhone SE 4 s podporou těchto funkcí již v březnu příštího roku, přičemž základní iPad by měl následovat později během stejného roku. Gurman naznačil, že do roku 2026 by téměř všechna zařízení Applu, tedy iPhony, iPady a MacBooky měly podporovat Apple Intelligence. Bohužel vzhledem k právním omezením na evropském kontinentu není jasné, kdy se Apple Inteligence dočkáme i u nás.

Plánovaný příchod základního iPadu v roce 2025 naznačuje značný časový rozdíl od předchozí generace, která byla aktualizována naposledy v roce 2022. Důvodem tohoto zpoždění mohou být technické nároky na hardware, potřebné k běhu funkcí Apple Intelligence. Pro porovnání, standardní modely iPhone 15 a 15 Plus nepodporují Apple Intelligence, zatímco k používání těchto funkcí je potřeba minimálně iPhone 15 Pro – je vyžadován procesor A17. Apple také uvedl, že pro provoz funkcí Apple Intelligence je zapotřebí alespoň 8 GB RAM.

Současná generace základního iPadu využívá čip A14, který byl uveden s iPhonem 12. Pokud by Apple Intelligence nebyla prioritou, Apple by pravděpodobně představil nový iPad s čipem A16, který se objevil v iPhonu 15. Pokud však Apple usiluje o širší využití svých AI funkcí, je pravděpodobné, že bude nutný čip A17 Pro nebo A18.

Zdroj: neowin.net



