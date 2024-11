Android: Chystá se změna pro 3tlačítkovou navigaci

Zdroj: androidauthority

Ačkoliv se Google hodně snažil, aby na všech zařízení byla navigace pomocí gest, tak původní systém se třemi tlačítky existuje do dnes jako alternativní možnost. U takové navigace stačí gestem ze spodní strany pod domovským tlačítkem táhnout prstem nahoru a dojde k vyvolání asistenta. To se ale v dohledné době změní a přibude jiné gesto.

Nové gesto

Google představil velmi praktickou funkci Circle to Search, která se zatím začíná dostávat do mobilů, ale ve své podstatě jich ještě není dost a spíše se dá považovat za prémiovou funkci. To se ale v budoucnu změní a bude asi na většině mobilů. Jakmile se dostane do zařízení, tak původní gesto pro vyvolání asistenta u 3tlačítkové navigace zmizí. Místo něj zde bude možnost podržení domácího tlačítka pro vyvolání Circle to Search.

Možnost aktivovat asistenta ale nezmizí. Dá se říci, že se tato možnost přesune do spodního rohu displeje, takže tažením z rohu do středové části displeje dojde k vyvolání asistenta. Novinka je obsažena v l Androidu 15 QPR1 Beta 3, ale ještě není aktivní. I tak se podařilo ji zprovoznit, takže se můžete podívat, jak bude s Androidem 16 fungovat 3tlačítková navigace s asistentem a Circle to Search.

Jak je vidět, je jedno, který roh použijete. Bohužel to asi bude mít za následek lehké zmatky u těch, co si již zvykli na současný systém. Je možné, že Google udělá ještě nějaké změny, ale asi zde není velká naděje, že by si uživatel mohl v nastavení vybrat, co kde chce mít. Nyní je otázka, jak na toto zareagují ostatní výrobci, ale asi moc možností zde nebudou mít.

