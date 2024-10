Zdroj: Gizmochina

Vivo do nové série přidá X200 Pro mini

Čínská společnost Vivo už v příštím týdnu oficiálně představí zbrusu novou řadu telefonů s označením X200. Ta bude překvapivě obsahovat zástupce, který ještě nikdy nebyl součástí žádné série u předchozích generací. Model nesoucí přesný název X200 Pro mini prozrazuje svoji podobu. Poslední vydaná zpráva rovněž obsahuje všechny důležité prvky výbavy.

Silný kompakt

Do kompaktní konstrukce s kovovým rámečkem údajně vpředu nasadí 6,3palcový OLED displej s 1,5K rozlišením nebo 120Hz obnovovací frekvencí. Do hardwarové části doplní čipovou sadu Dimensity 9400 od MediaTeku. Avšak paměťové konfigurace zjistíme až v pozdější době, což stejně platí také u článku baterie. Nasazený USB-C port by měl určitě podporovat technologii rychlého nabíjení.

I přes poměrně malé rozměry jsou záda osazena výrazným ostrůvkem pro objektivy fotoaparátu. Budoucí majitelé se mohou těšit celkem na tři zadní snímače. Jejich celkové ladění si pod kontrolu vezme známá značka Zeiss. K hlavnímu 50MPx fotoaparátu (Sony LYT-818) přidají 200MPx periskopický teleobjektiv a 50MPx ultra-široký snímač. V samotném základu poběží operační systém Android 15 v rámci vlastní platformy OriginOS 5.

Tisková konference proběhne v úterý 8. října, kdy budeme znát kompletní informace přímo od výrobce.

Zdroj: gizmochina.com



Domů Články Android Vivo do nové série přidá X200 Pro mini

Předchozí článek Apple by měl tento měsíc představit novinky Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama