Zdroj: T-Mobile

To nej z uplynulého týdne #41 – O2, T-Mobile, nový procesor a další novinky

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Navigace v Mapy.cz nově podporuje slovenské silnice

Pokud jde o mapové aplikace, tak je nabídka relativně pestrá. U navigování je již menší, ale pokud jde o Českou republiku, uživatelé mají v oblibě i třeba Mapy.cz. V zahraničí se pak spíše hodí Waze nebo Google Mapy. Seznam.cz ale rozšiřuje jednu ze základních funkcí i na Slovensko. [pokračování článku]

Telegram dostává lepší podporu pro RTMP, nabízí verifikační platformu a další novinky

Telegram se v poslední době trochu otřásl v základech, když byl zakladatel a CEO zatčen ve Francii. Záhy na to se začalo se změnami na platformě a například začne s poskytováním informací na základě právních požadavků, tedy zejména s ohledem na trestnou činnost. Nyní zde ale máme novinky pro běžné uživatele a společnosti. [pokračování článku]

Google oficiálně odstranil antivirovou aplikaci Kaspersky z Obchodu Play

Antivirová aplikace společnosti Kaspersky byla odstraněna z Obchodu Google Play, což představuje další ránu pro tuto firmu. Podle serveru BleepingComputer k tomuto kroku došlo během minulého víkendu. Účty vývojářů Kaspersky byly také deaktivovány a odstraněny po nedávném zákazu ze strany vlády Spojených států. [pokračování článku]

Vodafone spojuje síly s Googlem: partnerství přinese Pixely, Gemini, Cloud a další

Sem tam se některé společnosti dohodnou na spolupráci, která přinese výhody oběma stranám. Tentokrát zde máme novou spolupráci mezi firmami Vodafone a Google, přičemž se Google chlubí, že její hodnota je více než jedna miliarda dolarů. Je uzavřena na deset let. [pokračování článku]

Dimensity 9400: Nový procesor pro ty nejlepší smartphony

V listopadu minulého roku Mediatek uvedl procesor (přesněji SoC) Dimensity 9300 a následně letos v květnu jsme se dočkali vylepšené verze Dimensity 9300+. Dnes zde máme trochu s předstihem plnohodnotného nástupce Dimensity 9400. Výrobce se snažil a udělal mnoho změn. [pokračování článku]

Chytrý prsten od Applu v dohledné době nečekejte

Jediným velkým výrobcem, který v současné době nabízí chytrý prsten, je jihokorejský gigant Samsung. Pokud jste čekali obdobný (nebo i lepší) produkt od podobné „těžké váhy“ Applu, tak si pravděpodobně budete muset nechat zajít chuť. Podle posledních zpráv totiž kalifornský výrobce na obdobném produktu aktivně nepracuje. [pokračování článku]

O2 a T-Mobile nasazují společné řešení proti spoofingu

Bezpečnost bychom nikdy neměli podceňovat a vždy být ostražití, a to i v případě telefonních čísel, ať se jedná o SMS zprávy nebo telefonní čísla. Pakliže někdo po nás chce citlivé nebo soukromé informace, neměli bychom reagovat. Například bychom neměli klikat na odkazy v SMS, případně takový telefonní hovor položit. Bezpečnější je následně zavolat přímo nezávislé do dané společnosti, organizace nebo úřad a ověřit, o co se vlastně jedná. Bohužel se takto ne každý umí zachovat a ostatně útočníci jsou velmi vynalézaví. I proto operátoři zavádějí nejrůznější opatření. Nyní spojují síly společnosti O2 a T-Mobile. [pokračování článku]

Threads se více propojí s Instagramem a chystá se jedna novinka

Meta se snaží přidávat postupně novinky do nejnovější sociální sítě Threads a upravuje její limity. I tak čekáme, kdy se spustí reklamy. Ty jednou přijdou, ale zatím ještě nenadešel čas. Mezitím zde máme další novinky, které míří do Threads. [pokračování článku]

Motorola zveřejnila plán aktualizací na Android 15

Nejnovější verze Androidu je již k dispozici pro výrobce, ale zatím začal vydávat aktualizace jeden výrobce. Samotné mobily Pixel od Googlu si chvíli počkají a co se týče Samsungu, zřejmě se začne s aktualizováním mobilů až na začátku roku 2025. Do této chvíle se ale výrobci neozvali, jak to bude s jejich existujícími mobily. Nyní ale Motorola uveřejnila plán. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #40 – ThinkPhone, Spotify, GUG, Gemini a další



Domů Články To nej z uplynulého týdne #41 – O2, T-Mobile, nový procesor a další novinky

Předchozí článek Sociální síť Bluesky dostává novinky Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama