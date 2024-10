Samsung mobily: Aktualizace na Android 15 se značně zdrží

Zdroj: Samsung

Každý rok se snažíme sledovat s pomocí našich čtenářů, jak se šíří nová verze systému Android. V posledních letech platilo, že Samsung patřil mezi ty první společnosti, které vydaly aktualizaci. Letošní rok je ale jiný. Sice Android 15 ve stabilní verzi je již k dispozici v rámci Android Open Source Project pro výrobce, ale třeba samotné Pixely od Googlu ještě nemají tuto verzi a ještě chvíli si budou muset uživatelé počkat. Zatím jen jedna společnost začala šířit novou verzi. Co se týče mobilů od Samsungu, tak zde bude značné zdržení.

Galaxy a Android 15

Samsung sem tam vydá bezpečnostní aktualizaci rychleji než sám Google, ale v případě kompletního systému nepatřil mezi ty nejrychlejší, ale na druhou stranu aktualizoval asi největší množství mobilů, jak můžeme vidět u šíření Androidu 14. Minulý rok začala společnost šířit aktualizaci v listopadu, a to u top modelů, ale následně se dočkaly další řady.

Samsung na své vývojářské konferenci v tomto týdnu uvedl některé informace kolem nadstavby One UI 7, která je postavena na Androidu 15. Sice se dříve spekulovalo, že by došlo k dřívějšímu vydání, ale to už neplatí. Samsung přímo uvedl v oficiálním prohlášení, že beta verze One UI 7 přijde ke konci roku. Což znamená, že letos nedojde k vydání stabilní verze nadstavby s Android 15 pro mobily Galaxy.

Některé zdroje uvádí, že k vydání aktualizace dojde až po vydání nové generace mobilů Galaxy S25. Důvodem ke zdržení mají být nejrůznější funkce navíc, grafické změny a propojení s celým ekosystémem. Někteří naznačují, že ještě nyní probíhá rozhodovací proces, co bude přidáno, co se změní a podobně. Co skutečně zdržuje vydání, není jasné, ale je zde i možnost, že jednoduše Samsung bude chtít přejít na model, že nová verze bude prvně na nových mobilech. Až následně dojde k vydání na starší mobily. V podstatě podobný systém jako u Applu a svého času u Googlu.

Zdroje: androidpolice.com, 9to5google.com



Domů Články Samsung mobily: Aktualizace na Android 15 se značně zdrží

Předchozí článek Youtube Shorts dostává aktualizaci, nabídnou se nejen delší videa Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama