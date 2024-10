Recenze Apple Watch Series 10 – zaměřeno na zdraví a sport [recenze]

Apple Watch Series 10; zdroj: Dotekománie

Apple letos představil jubilejní Apple Watch s číslovkou deset a mnoho z nás čekalo nějakou výraznou revoluci, jako se stalo třeba u iPhone X. To se však nestalo, přesto je letošní generace větší než obvykle a mírnou změnu designu jsme dostali. Stejně tak se Series 10 nese ve znamení “ultrafikace” neboli převzetí několika funkcí z Apple Watch Ultra. Jak nové Apple Watch Series 10 fungují v praxi? A jak užitečné jsou jejich zdravotní funkce? Testovali jsme je déle než měsíc oproti konkurenci, a tak si pojďme říct naše dlouhodobé zkušenosti.

Konstrukce

Nové Apple Watch Series 10 jsou tenčí a nepatrně větší. Jelikož předchozí generaci jsem používal dnes a denně, tak jsem si rozdílu všimnul, jakkoliv není masivní. Nižší tloušťka je příjemná, hodinky díky tomu lépe sedí na zápěstí. Větší velikost je fajn, ale osobně bych na svou ruku možná klidně vzal i menší verzi Apple Watch, která za ty roky solidně povyrostla. Nějaká masivnější změna designu pravděpodobně s touto edicí hodinek asi už nikdy nepřijde a sny o kulatých Apple Watch se zdají čím dál méně reálné.

Konstrukce byla mírně přepracována, především záda. Ty už nejsou keramická, ale vždy ze stejného materiálu jako tělo hodinek. V případě titanové verze tedy z titanu, u hliníkové z hliníku. Osobně jsem měl keramiku raději, ale u lesklých černých hliníkových Apple Watch, které jsme měli na test, jsem si rozdílu nevšiml. Naopak u světlých barev, kde je hliník matný, to může být méně příjemné na ruku.

Spolu s touto změnou souvisí přepracovaná anténa pro mobilní sítě. Ta už není vidět v korunce, kde byl dříve červený kroužek. Tento krok hodnotím pozitivně. Anténa je nyní vidět na spodní straně, v hliníku je vybroušený plastový obdélník v místě přechodu z boku na záda. Líbí se mi pak fakt, že tento přechod obecně je zcela hladký. U předchozí generace zde byl cítit předěl z důvodu změny materiálu (hliník vs. keramika).

Přivítejte titan a lesklý hliník

Titan nahradil ocel, což je skvělý krok, jelikož zde došlo k poměrně výrazné redukci hmotnosti. My však testujeme hliníkovou klavírně černou verzi, neboli “Jet Black”. To je poměrně nečekaný návrat k leštěnému hliníku, který jsme viděli jen u iPhone 7. Poprvé jsou tak i základní Apple Watch lesklé a vypadají podobně jako vyšší titanové či dříve ocelové modely a přitom jsou stále lehčí a mimochodem také levnější.

A jak je na tom tento materiál s odolností? Za něco málo přes jeden měsíc zatím na těle nevidím žádné škrábance či oděrky. Nicméně hodinky se oproti matnému hliníku jednodušeji upatlají. Osobně se mi však nová lesklá černá moc líbí. Oceňuji, že díky tomu není tolik vidět, kde končí krycí sklo displeje a kde začíná tělo hodinek.

Párty na ruce?

Mřížka reproduktoru také dostala nový vzhled. Už to není jedna velká dírka, ale mnoho mini dírek u sebe. To je podle mě fajn krok, z dlouhodobého hlediska se do něj tak asi nedostane tolik nečistot. Mimo to je tento repráček poprvé na Apple Watch schopen pouštět hudbu.

Zvuk je však oproti iPhone poměrně tichý, a to je možná dobře, skoro si říkám, zda to Apple úmyslně nelimituje, aby to moc nemohlo rušit okolí. Kvalita výstupu je průměrná, zvuk je plochý, ale co čekat z tak malého repráčku hodinek. V praxi jsem tuto funkci nevyužil, ale můžete se hodit, když se vám třeba vybijou při běhu sluchátka. Dobré využití je pak třeba doma při uklízení. Pokud máte totiž třeba větší dům nebo zahradu, tak takto budete mít repráček stále na ruce.

Větší displej

Apple Watch Series 10 mají nyní větší a lepší displej než nejnovější Apple Watch Ultra. Máme tu konkrétně technologii LTPO3 OLED, a jak výrobce uvádí, jedná se o OLED displej s širokým pozorovacím úhlem. To znamená, že při pohledu pod úhlem je displej jasnější. Osobně jsem zkoumal rozdíl mezi předchozí a touto generací a je opravdu nepatrný. Maximální jas na slunci je stejný a více než dostatečný.

Za mě zajímavější novinkou je neustále zobrazení vteřinové ručičky. To ale z neznámého důvodu bohužel funguje jen na dvou nových cifernících (Flux a Reflections), které přichází s touto generací. U všech starších se tak stále musíte objevit bez vteřinové ručičky na always-on zobrazení.

Nové zdravotní funkce

Někteří možná očekávali měření hladiny cukru v krvi, které se již delší dobu spekuluje. To jsme ale nedostali. Místo toho tu máme nové upozorňování na spánkovou apnoi, což je stav, při kterém dochází k opakovaným zástavám dechu a narušení spánku. Pozitivní novinkou je fakt, že toto není ani exkluzivní funkce Apple Watch Series 10, ale dostane jej i předchozí generace Series 9.

V praxi po měsíci spaní s hodinkami mi (naštěstí) zatím nebyla diagnostikována spánková apnea. Míra nepravidelnosti dýchání při spánku se občas mírně zvýšila, nicméně vždy zůstala v hodnotách na grafu popsaných jako běžná.

Životní funkce

Novinkou především nové verze systému hodinek watchOS 11 je sledováních životních funkcí (v anglickém originále “vitals”). Hodinky tak sledují odchylky od běžného stavu. Aby tato funkce vůbec začala něco ukazovat, je třeba s hodinkami minimálně 30 dní spát. Proto naše recenze na Apple Watch vychází také o něco později než u konkurence, chtěli jsme i tuto funkci plně otestovat.

Životní funkce na Apple Watch sledují tepovou a dechovou frekvenci, teplotu zápěstí, saturaci kyslíkem a délku spánku. Během jednoho měsíce jsem měl tři odchylky, dvě u teploty zápěstí a jednu u dechové frekvence. V obou případech to nebylo z důvodu nemoci.

Jednu nemoc jsem však během testování zažil, a to lehkou podzimní rýmu. Zde jsem dle hodinek neměl žádnou odchylku. Při podrobnějším zkoumání dat však bylo vidět, že má dechová frekvence během rýmy byl vyšší, stejně jako tepová frekvence. Na snímcích níže je to vidět kolem 14. října, přičemž právě o den dva později byla rýma nejintenzivnější. Teplota zápěstí stejně jako vloni mi vůbec nic neřekla a jen tak skoro náhodně osciluje. Je tak otázkou, zda by při nějaké závažnější nemoci něco indikovala.

Součástí sledování životních funkcí je také doba spánku. Osobně si myslím, že by tam tento parametr neměl být, jelikož vy ho v podstatě dokážete přímo ovlivnit. Ocenil bych spíše nějaké zhodnocení kvality spánku, což Apple Watch stále neumí, jen vám ukážou délku a jednotlivé spánkové fáze.

Vodní novinky

Nové Apple Watch Series 10 mají po vzoru Apple Watch Ultra hloubkoměr, zde však jen do hloubky šesti metrů (Ultry umí 40 metrů). To tak není na potápění.

Pro mě zajímavější novinkou je měření teploty vody při plavání, jelikož chodím pravidelně do bazénu. Měření teploty vody je vždy zobrazeno už přímo při plavání a je zaokrouhleno na celé číslo.

V případě měření v bazénu Podolí mi z dvou cvičení bylo vždy naměřeno 24 stupňů, přičemž ukazatel teploty vody v sále zobrazoval kolem 25,5 stupňů. V Aquacentru Šutka mi pak hodinky měřily vždy 26 stupňů, přičemž zde je dle aquacentra teplota 26,7 stupňů. Odchylka je tak u Podolí výraznější a je otázka, čímž je způsobena a jaká hodnota je blíže realitě.

Tréninková zátěž

Novou funkcí watchOS 11 je také měření tréninkové zátěže. To není nic nového, aplikace třetích stran jako Strava to už nějakou dobou umí. Zde se mi však líbí, že je to přímo integrováno do jinak poměrně základní aplikace Kondice. Ta tak konečně dává trochu větší smysl.

Po dokončení každého tréninku vám hodinky představí hodnotu úsilí na stupnici 1-10, kde čím více, tím náročnější to pro vás bylo. Hodnotu pak buď potvrdíte nebo pozměníte. Na základě tohoto úsilí se pak právě počítá tréninková zátěž.

Stejně jako u životních funkcí i zde trvá prvních 30 dní analýza, než vám hodinky začnou říkat, zda jste nad průměrnou zátěží či pod. Tato funkce se mi líbí a přijde mi užitečná. Je také fajn, že je zdarma, u aplikací třetích stran za tyto věci většinou zaplatíte. Jediné negativum vidím ve faktu, že vás může občas trochu deptat – pokud jste nemocní a vidíte zde pak -100 procent, tak to není příjemné.

Výdrž baterie

Apple Watch Series 10 jsou stále jednodenní hodinky, a to mě mrzí. Přesně tuto větu jsem měl i v loňské recenzi Series 9 a platí to právě i o nové generaci. Při plném používání s aktivním always-on včetně sledování spánku a nějakého sportu mám za 24 hodin zhruba kolem 30-40 procent baterie. A to bohužel na vícedenní provoz není.

Pokud tak jedete na víkend pryč, musíte tahat nabíjecí puk na tyto hodinky. Bohužel stále nepodporují nabíjení přes standard Qi a ani iPhonem přes reverzní nabíjení je nenabijete (protože iPhone reverzní bezdrátové nabíjení nemá).

Alespoň rychlost dobíjení byla vylepšena. Dle slov výrobce se nyní z 0 % na 80 % dostaneme přibližně za 30 minut, předchůdci to trvalo 45 minut. V praxi je nabíjení opravdu rychlé, a pokud jsem dal večer hodinky do nabíječky s 38 procenty, za deset minut už jsem měl 61 procent a za dvacet jsem byl na 80 procentech. Nabití za půl hodiny na 80 procent z vybitého stavu tak věřím.

Gesto poklepání prsty

Neodpustím si také pár slov ohledně gesta poklepáním prsty. To byla pomalu jedna z hlavních novinek předchozí generace a letos mám pocit, že o ní ani nebyla řeč při představení a na webové stránce ukazující nové Apple Watch o ní není ani slovo. Žádná změna tak nenastala.

Osobně jsem se ale naučil toto gesto za ten rok používat. Používám ho především u Gmailu. Když mi přijde notifikace na nový email, poklepáním občas vyberu rovnou první možnost “označit jako přečtené”. Dále pak také používám možnost listovat mezi widgety na domovské obrazovce, když mám třeba druhou ruku plnou. Dokázal bych bez tohoto gesta žít? Asi určitě a je škoda, že ho Apple letos nějak nevylepšit a nerozšířil.

Zhodnocení

Letošní generace není žádná revoluce, přesto přináší významnější novinky, přičemž některé zdědily po Ultra modelu. Máme tu tak například titanové tělo, hloubkoměr nebo teploměr vody. A 46mm Series 10 mají pak dokonce větší displej než Ultra model.

Za mě pozitivní změnou je ztenčení a také nová barva klavírně černá (alias jet black), která vypadá jednoduše skvěle. Naopak mírné zklamání je opuštění keramiky na zádech. Displej je prakticky stejný, lepší pozorovací úhly skoro nejdou vidět. Vteřinovou ručičku konečně vidíme i při always-on displeji, bohužel z nepochopitelného důvodu ale jen u dvou nových ciferníků.

Apple Watch jsou stále Apple Watch a pravděpodobně stále budou. Tím chci říct, že tento produkt je nejspíš za Apple hotový a nějakou revolucí v segmentu hodinek už asi nelze očekávat. Desátá jubilejní generace slouží skvěle a myslím si, že letos bude mít nejeden majitel starších hodinek od Applu důvod upgradovat, a to možná i z Ultra modelů. Cenovka je pak prakticky stejná jako každý rok, od 11,5 tisíce za menší hliníkovou verzi.

Klady

Líbivé nové barvy a materiály

Životní funkce jsou příjemnou inovací

Spolehlivé skvěle optimalizované hodinky

Velmi jasný displej

Rychlejší nabíjení

Příjemná evoluce

Zápory

Vteřinová ručička v always-on je jen u nových ciferníků

Stále pouze jednodenní výdrž baterie

Nabíjení pouze dodávaným pukem, absence Qi

Žádná revoluce



Domů Recenze Recenze Apple Watch Series 10 – zaměřeno na zdraví a sport [recenze]

Předchozí článek WhatsApp brzy umožní vytvářet a sdílet balíčky samolepek Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama