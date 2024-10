Zdroj: OnePlus

Phone (2a) Plus Community Edition je novinka od Nothing

Poslední novinka od Nothing jsou bezdrátová sluchátka Ear (open), ale pokud budeme brát v potaz jen smartphony, tak se jedná o Phone (2a) Plus. Jde o upravenou verzi původního Nothing Phone 2a (recenze). Sice jsme se již dočkali jedné limitované edice v jiné barvě, ale až nyní zde máme speciální verzi nesoucí označení Phone (2a) Plus Community Edition.

Hlavně design

Společnost se chlubí, že na Phone (2a) Plus Community Edition se skutečně spolupracovalo s komunitou, ale nečekejte nějaké změny v hardwaru, tedy ve specifikacích. Ty jsou stále stejné, jen nyní mobil vypadá jinak. Nothing spolupracovalo s 900 členy komunity z 47 zemí světa.

Dle firmy se jedná o pilotní projekt, jehož cílem je spoluvytvářet hardware, software a obsah s komunitou. Což se dá chápat tak, že pokud se tato novinka osvědčí, dá se předpokládat, že podobných mobilů bude více.

Na mobilu spolupracovali Astrid Vanhuyse & Kenta Akasaki, přičemž jejich přínos je v upravených zádech. Ty jsou fosforeskující, tedy ve tmě mírně září, přičemž nepotřebují jakýkoliv aktivní zdroj energie. Stačí jen nechat mobil vystavit dennímu světlu, čímž se zadní prvky nabijí a následně světélkují.

Další modifikace přišla od Andrés Mateos a jedná se o šest tapet vytvořených v návaznosti na upravený design

Nová podoba balení je od Ian Henry Simmonds a pak je zde i marketingová kampaň Sonya Palma, která bude v duchu světel a jejich zachycení.

Specifikace Nothing Phone (2a) Plus

displej: 6,7 palců, 2412 x 1084 pixelů, AMOLED, 30-120 Hz, až 1300 nitů

procesor: Dimensity 7350 Pro (až 3 GHz)

RAM: 12 GB

úložiště: 256 GB

Dual SIM

Android 14 + Nothing OS 2.6

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 114° přední – 50 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP54

stereo

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS: (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

rozměry: 161,7 x 76,3 x 8,5 mm; 190 gramů

baterie: 5000 mAh + 50W

Dostupnost a ceny

Tato novinka z projektu Community Edition je dostupný na všech trzích, i tak se vyrobí jen 1 000 kusů Phone (2a) Plus Community Edition. Telefon bude možné předobjednat od 12. listopadu na nothing.tech za cenu 449 eur, tedy cca 11 400 Kč.

Sice se může jednat o zajímavou limitku, ale na druhou stranu by možná bylo lepší, kdyby mobil měl i něco nového v rámci specifikací, ale to by bylo poměrně náročné, když vznikne omezené množství.

Zdroj: Tisková zpráva



