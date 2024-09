Nothing Phone (2a) Plus; zdroj: Dotekománie

Viděli jsme Nothing svítící ramínko a Phone (2a) Plus

V rámci veletrhu IFA v Berlíně jsme navštívili akci společnosti Nothing a podívali se na svítící ramínko a novinku Nothing Phone (2a) Plus. Nový telefon Nothing již brzy začneme testovat, novinek není však mnoho. Na akce v Berlíně bylo také naznačeno, co máme očekávat dále. Značce se velmi daří, za poslední rok zaznamenala nárůst 693 procent v telefonech.

Nothing Phone (2a) Plus

Nový Nothing Phone (2a) Plus je velikostí stejný jako Nothing Phone (2a) (recenze). Liší se však v barevné verzi, “plusko” má moc hezké metalické prvky v designu zadní strany. Dále tu máme nový čip MediaTek Dimensity 7350 Pro, který je o 10 procent výkonnější (CPU) a dokonce o 30 procent lepší ve hrách.

Nová je čelní kamera, která má nyní 50 MPx. Nakonec nabíjení je o 10 procent rychlejší a nabízí rovných 50 W.

Mimo Nothing telefon jsme na akci zahlédli také svítící ramínky v designu této značky. To mělo dokonce i čárový kód, což naznačuje, že půjde někde do prodeje. Odhadujeme, že bude k dostání v oficiální kamenném obchodě v Londýně, kde výrobce slibuje prodej merche.

Video



