Zdroj: OnePlus

OnePlus sice dnes už není samostatnou značkou a spadá přímo pod Oppo jako subznačka, ale i tak si zachovává svůj styl představování novinek. Ani tentokrát se nečeká na samotnou událost a ukazuje, jak bude OnePlus 13 vypadat.

S tím nejlepším displejem

OnePlus 13 bude představeno 31. října v dopoledních hodinách. Takto zní oficiální pozvánka na událost jako takovou, ale kromě toho značka zveřejnila, jak bude novinka vypadat. Nepřijde například o přepínač režimů a i tentokrát je zde spolupráce se společností Hasselblad na foťácích.

Mobil bude vybaven zakřiveným displejem BOE X2, který bude využívat čip P2, který si vyrobila, respektive navrhla značka OnePlus. Samotný panel už nyní získal hodnocení A++ od DisplayMate, tedy nabídne excelentní výsledky. OnePlus také zveřejnilo video k mobilu.

Co se týče dalších specifikací, tak OnePlus bude postupně zveřejňovat některé klíčové specifikace do samotného data uvedení. Teoreticky se do té doby dočkáme uvedení procesoru Snapdragon 8 Elite (8 Gen 4), který by měl být právě obsažen v OnePlus 13. Výrobce slibuje nejen nejlepší výkon, ale i další vylepšení. Jen si tedy spíše počkáme na oficiální představení.

Zdroj: fonearena.com



Domů Články OnePlus 13 se představí na konci měsíce, podoba zveřejněna

Předchozí článek Co Apple vydal a co nevydá. A přenosná archa v případě apokalypsy [podcast] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama