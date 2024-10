Nově v českých obchodech – Vivo, Infinix, Hotway

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Infinix Zero 40 5G

Model Inifinix ZERO 40 5G byl uveden v srpnu a nyní si našel cestu do českých obchodů. Zapadá do střední třídy a nabízí relativně dobré specifikace, dokonce má i bezdrátové nabíjení, optickou stabilizaci obrazu pro hlavní foťák a rychlý displej.

Specifikace ZERO 40 5G

displej: 6,74 palců, Full HD+, AMOLED, 144Hz, až 1300 nitů

procesor: MediaTek Dimensity 8200

12GB RAM

úložiště: až 512 GB

Android 14 + XOS 14.5 (až Android 16)

Foťáky: zadní – 108 MPx, OIS 50 MPx, 120° 2 MPx přední – 50 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

5G, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth

7,9 mm; 195 gramů

baterie: 5000mAh + 45W USB C, 20 W bezdrátově

vivo Y28s 5G

Červnová novinka Vivo Y28s 5G si našla cestu na české trh, konkrétně k jednomu operátorovi. Jde ale o základní mobil, kde asi specifikace nepřekvapí, byť tedy má certifikaci odolnosti.

Specifikace

displej: 6,56 palců, 1612 x 720 pixelů, LCD, 90 Hz, až 840 nitů

procesor: Dimensity 6300

RAM: 8 GB LPDDR4X

úložiště: 256 GB eMMC 5.1 + microSD

Android 14 + Funtouch OS 14

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx přední – 8 MPx

IP64

čtečka otisků prstů na boku

5G, LTE, Bluetooth 5.4, WiFi 5, NFC, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS

rozměry: 163,63 x 75,58 x 8,39 mm; 185 gramů

baterie: 5000 mAh + 15W

Hotway W11

Tento odolný mobil se objevil na českém trhu, přičemž cena je relativně dobrá. Samozřejmě se nabízí nejrůznější certifikace, ale hlavní předností je masivní kapacita baterie a také zadní svítilna obsahující přes LED světel.

Specifikace Hotway W11

displej: 6,6 palců, 2460 x 1080 pixelů

procesor: MT8788, osm jader, 2 GHz, 12nm

RAM: 6 GB

úložiště: 256 GB + microSD

Android 13

Foťáky: zadní – 64 MPx 24 MPx, noční vidění přední – 16 MPx

LTE, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo

IP68 a IP69K a MIL-STD-810

rozměry: 176,6 x 84,8 x 26,5 mm; 563 gramů

baterie: 20800 mAh + 33W

