Apple plánuje MacBook s ohebným displejem

Dlouho jsme čekali na technologii ohebných displejů. První se dostaly do mobilních telefonů, ale jen v podobě zahnutého panelu do strany. Tento trend byl zachován, ale následně byly uvedeny mobilní telefony s ohebnou konstrukcí. Dnes zde máme poměrně dost výrobců, jako jsou například Samsung, Huawei, Honor, Motorola a nově například Tecno. Na trhu najdete již nyní i kategorii notebooků s ohebným displejem a konstrukcí, ale výrobců je málo. Za dva nebo tři roky se ale může přidat Apple.

Apple a ohebný displej

Dnes by se dalo říci, že MacBook je vlastně iPad s napevno upevněnou klávesnicí. Obě zařízení pohání skoro stejný hardware. Současně se mi ale vybavuje tvrzení společnosti Apple, že neplánují přidat dotykový displej do kategorie MacBooků. To se zřejmě změní s příchodem technologie ohebných displejů.

Zdroje totiž naznačují, že se Apple pustil do komunikace s dodavateli ohebných displejů. Pravděpodobně komunikuje a začíná řešit tuto problematiku s firmami jako Samsung Display a LG Display, které masivně investují právě do této technologie, zejména v oblasti větších ohebných displejů. Navíc spolupracují i mezi sebou do určité míry.

Celý projekt je spíše ve svém začátku a zřejmě máme očekávat podobné představení jako u jiných netradičních produktů. Údajně má být MacBook s ohebným displejem uveden v roce 2025, přičemž k prvním zákazníkům se dostane až rok na to. Nebudeme spekulovat, co takové zařízení nabídne. Možná se spíše bude jednat o největší iPad s ohebnou konstrukcí. Ostatně MacBook má výhodu právě ve fyzické klávesnici.

Dá se očekávat, že cena takové novinky bude velmi vysoká, vyšší než u tradičních MacBooků, případně těch nejvybavenějších. Samozřejmě se mohou objevit komplikace a Apple může celý projekt zaříznout. Na druhou stranu může být jeho vstup do této kategorie dostatečným impulsem k většímu rozvoji a konkurenčnímu souboji.

