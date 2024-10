Infinix Hot 50i 4G: Další v řadě, chlubí se ale IP54 certifikací

Zdroj: Infinix

Infinix v poslední době představil dva mobily, Hot 50 5G a Hot 50 4G. Nyní do této řady přidává další kousek, který dostal označení Hot 50i. V tomto případě jde ale výrobce se specifikacemi ještě níže.

Slušný základní mobil?

Jak samotný název napovídá, tak Hot 50i 4G vychází z modelu Hot 50 4G, ale nedošlo jen na výměnu procesoru. Ten je zde sice slabší, ale hlavní změna byla provedena u displeje. Rozlišení kleslo na HD+ a samotný jas se také snížil. Zůstala zachována obnovovací frekvence 120 Hz.

Mobil přišel o jeden foťák na zadní straně, ale to je asi více méně jedno, jelikož i původní model ho měl jen pro dodatečné efekty. Hlavní snímač má o něco méně megapixelů, ale i tak bude postačovat 48 MPx pro běžné focení. Baterie stále nabízí 5000 mAh, jen tedy rychlost nabíjení klesla na 18 W.

Mezi bonusovými vlastnostmi najdete stereo reproduktory, které jsou dle Infinix značně hlasitější. Mobilu nechybí čtečka otisků prstů a také certifikace IP54. To znamená, že by mu neměl vadit například déšť, ale na ponoření do vody to není. Hot 50i 4G je základní mobil a tomu asi bude odpovídat i cena. Ta zatím ale nebyla uvedena.

Specifikace Infinix Hot 50i 4G

displej: 6,7 palců, 1600 x 720 pixelů (Full HD+), LCD, 120Hz, až 500 nitů

procesor: Helio G81

4/6 GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128/256 GB UFS 2.2 + microSD

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Android 14 + XOS 14.5

Foťáky: zadní – 48 MPx AI foťák přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na boku

stereo, 3.5mm jack

IP54

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C

rozměry: 165,7 x 77,1 x 8.1 mm; 184 gramů

baterie: 5000 mAh + 18W

Zdroj: gizmochina.com



