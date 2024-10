Honor X5b | Zdroj: Honor

Honor oficiálně představil modely X5b a X5b Plus

Nabídku základních telefonů se rozhodla nečekaně rozšířit společnost Honor, která uvádí dvojici zařízení za velmi atraktivní cenovky nesoucí označení X5b a X5b Plus. Hned v úvodu můžeme zmínit, že počet rozdílů mezi oběma novinkami napočítáte na prstech jedné ruky. Přitom přídomek Plus jde do obchodů s o něco lepší výchozí pozicí.

Základ, co uspokojí

Modely vpředu nesou 6,56palcový TFT LCD displej s rozlišením 1 612 x 720 pixelů a 90Hz obnovovací frekvencí. Tradiční výřez ve tvaru padající kapky zabírá obyčejná 5megapixelová selfie kamerka. Hlavní výkon dodává čipová sada Helio G36 od MediaTeku nebo 4GB operační paměť RAM. První rozdíl se týká interní paměti, kde X5b nabízí 64GB úložiště a X5b Plus pojme až 128GB uživatelských dat.

Další rozdíl čeká hned v zadní části. Verze Plus disponuje fotoaparáty ve složení 50 + 0,8 MPx, kdežto základní zástupce dostal sestavu skládající se z 13 + 0,8 MPx snímače. Výdrž obstarává článek baterie o velikosti 5 200 mAh.

Výpis specifikací uzavírá operační systém Android 14 pod platformou MagicOS 8.0, podpora pouze LTE sítí a dvě barevná provedení (černé, modré). Zájemci si po přepočtu mohou připravit částku cca 1 808 Kč, zatímco variantu Plus si cení zhruba na 2 473 Kč.

