Google zřejmě nabídne vlastní procesor pro hodinky

Googlu uniklo několik dokumentů, díky čemuž jsme se dozvěděli některé informace kolem připravovaných procesorů Tensor, jenž přijdou v následujících letech. Kromě toho se objevují detaily kolem plánů v případě chytrých hodinek.

Další Google Tensor procesory se změní od základu

Procesor pro hodinky

Pokud jde o chytré hodinky se systémem Wear OS, tak ještě nedávno zde byli tři výrobci. Mediatek ale v poslední době nevěnuje tomuto segmentu pozornost, ta jsou zde v podstatě jen dva – Samsung a Qualcomm. Právě druhá jmenovaná firma v tuto chvíli dodává procesory pro hodinky Pixel Watch, jen tedy nejsou k dispozici nové modely. Google tak musel opět použít Snapdragon W5 Gen 1 z roku 2022.

Zatím to ale nevypadá, že by Qualcomm plánoval nějaké brzké uvedení nového procesoru. Spíše jsou zde spekulace, že by mohl v budoucnu uvést procesor založený na architektuře RISC-V. Google mezitím chystá vlastní procesor, aspoň dle uniklých dokumentů. Ten by pravděpodobně nesel označení Tensor.

Co se týče specifikací, tak dokument zmiňuje, že bude vybaven jedním jádrem Cortex A78 a dvěma Cortex A55. To jsou relativně starší jádra, ale pokud dojde na použití modernější výrobní technologie, mohou být relativně úsporná. Kódové označení procesoru pro hodinky je NPT, což je zkratka pro Newport Beach. To by odpovídalo standardnímu schématu značení procesorů od Googlu.

Samotné uvedení se údajně plánuje na rok 2026, takže se ještě může hodně věci změnit. Pokud si ale bude Google vyvíjet vlastní procesor pro hodinky, může to mít pozitivní dopad na optimalizaci. Samozřejmě nezáleží jen na hlavních výpočetních jádrech. Google se zaměří i na jiné součásti procesoru. Je ale otázkou, jestli novinka bude lepší než konkurenční procesory.

