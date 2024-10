Chytré hodinky nově v obchodech – prémiové Garmin, levné, i pro děti

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Mibro Watch Lite3 Pro

První dnešní novinka Mibro Watch Lite3 Pro patří mezi ty levnější. Chlubí se AMOLED displejem a výdrží 15 dnů na jedno nabití, ale v úsporném režimu mají zvládnout 50 dnů. Nechybí podpora GPS, GLONASS, Beidou, Galileo a QZSS. Poradí si s měřením tepu i okysličení krve.

Garett Kids Essa GO 4G

Další model je zacílen na děti a mají například LTE připojení. Nechybí přední kamera a hlavně rodičovské funkce s možností sledování, přičemž nechybí funkce GEOfencing.

Redmi Watch 5 Active

Čerstvou novinkou jsou hodinky Redmi Watch 5 Active. Cena je nastavena těsně pod hranicí tisíce korun, ale i tak mohou navíc oslovit 18denní výdrží.

Redmi Watch 5 Lite

Kromě modelu výše je na českém trhu také Redmi Watch 5 Lite, u kterých se nabízí AMOLED displej a také polohovací služby. I proto je cena lehce vyšší.

Huawei Watch GT 5

Huawei představil hodinky Watch GT 5 a GT 5 Pro, tedy modely spadající do vyšší ligy s vyšší cenou. Právě nyní na český trh zamířilo rovnou několik variant.

Garmin Fenix 8

V srpnu jsme se dočkali představení nové generace hodinek Garmin, tedy Fenix ​​8 a Fenix ​​E. Nyní hromadně přichází hromadně do českých obchodů. Sice se jedná o značně dražší modely, ale mají co nabídnout, a to nejen v případě funkcí, i samotné zpracování je na vysoké úrovni.



