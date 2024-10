Apple pokračuje ve vývoji neinvazivní metody měření glukózy v krvi

Zdroj: Grok

Apple údajně testuje aplikaci, která má lidem pomoci monitorovat hladinu cukru v krvi. Aplikace je navržena tak, aby pomohla lidem s prediabetem při výběru zdravější stravy a podpořila zdravější životní styl. Tato zpráva pochází od hlavního zpravodaje Bloombergu Marka Gurmana, který uvedl, že Apple aplikaci testoval na vybraných zaměstnancích na začátku tohoto roku.

Dočkáme se brzy měření cukru v krvi pomocí Apple Watch?

Ačkoli společnost na aplikaci interně pracuje, nemá v plánu ji zatím veřejně uvést. Cílem je, že Apple tuto aplikaci nakonec integruje do budoucí funkce pro sledování hladiny cukru, například do dlouho očekávaného neinvazivního senzoru glukózy pro Apple Watch. Zaměstnanci Applu, kteří byli zapojeni do interního testování, museli prokázat, že jsou prediabetičtí prostřednictvím krevního testu, který ukázal, že aktuálně nemají diabetes, ale jsou ve zvýšeném riziku vzniku diabetu 2. typu. Diabetes 2. typu je obvykle způsoben genetickými faktory nebo životním stylem. Na počátku je produkce inzulínu normální, ale postupně klesá. Léčba zahrnuje změny životního stylu, léky a někdy i podávání inzulínu.

Tito zaměstnanci si sledovali hladinu cukru pomocí běžně dostupných glukometrů, které vyžadují odběr krve z prstu pomocí lancety. Krev je aplikována na jednorázový testovací proužek vložený do glukometru, který během několika sekund určí hladinu glukózy v krvi. Apple již údajně několik let pracuje na senzoru, který by umožnil uživatelům Apple Watch zjistit hladinu cukru bez nutnosti vzorku krve. Tato funkce by diabetikům ulehčila od nákladů a bolesti spojené se současným invazivním testováním. Neinvazivní senzor v Apple Watch by také mohl varovat uživatele před nízkou hladinou cukru (hypoglykemií), což může vést ke mdlobám nebo kómatu.

Apple pro tuto technologii plánuje použití laserů, které proniknou kůží a měří množství glukózy v krvi. První verze této funkce by mohla varovat uživatele s prediabetem, zatímco pozdější verze by poskytovaly přesné hodnoty hladiny cukru, což by diabetikům pomohlo spočítat množství inzulínu potřebného před jídlem. Aktuálně je senzor příliš velký na to, aby se vešel do chytrých hodinek, má velikost srovnatelnou s iPhonem a také dochází k přehřívání, které je třeba vyřešit.

Používání zaměstnanců k testování této aplikace není pro Apple neobvyklé – nedávno stejnou strategii využil při testování nové funkce pro detekci spánkové apnoe na Apple Watch. Stejná strategie by měla být použita při vývoji funkce na detekci hypertenze, která uživatele varuje před vysokým krevním tlakem.

Zdroj: phonearena.com



Domů Články Apple pokračuje ve vývoji neinvazivní metody měření glukózy v krvi

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama