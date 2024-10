Aplikace Zprávy pro Android získává nové prvky ochrany, i proti nahotě

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aplikace Zprávy pro Android od Googlu není nějak komplikovaná aplikace, ale na pozadí se děje mnoho věcí, zejména tedy v oblasti technologie RCS. Google ale nezanedbává prvky ochrany uživatelů. Již nyní disponuje vylepšením proti spamu. Google přidává další funkce.

Ochrana v aplikaci Zprávy

Už nyní umí aplikace varovat před nebezpečnými odkazy, případně rovnou přesouvá zprávy lákající na nějaké doručení balíku s divným odkazem a podobně. Minimálně vás aplikace bude varovat, abyste byli pozornější.

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o chystaném rozšíření proti zprávám od mezinárodních odesílatelů. Zde se ale bude jednat o funkci, kterou budete moci zapnout. Jakmile vám pak přijde zpráva z mezinárodního čísla, dojde automaticky k přesunu do složky Spam a zablokované zprávy.

Co je ale novinka, je varování před obsahem s nahotou. Nemusíte se obávat, že by Google nějak kontroloval obrázky, nebo si je kopíroval. Tato ochrana je řešena přímo na zařízení, tedy v mobilu. Nikam se nic nebude posílat. Toto vylepšení bude navíc dostupné od Androidu 9+. Jakmile vnitřní systém detekuje nahotu, rozmaže obsah a přidá jeden krok navíc pro zobrazení. I tuto funkci bude možné vypnout.

I Google začne řešit ověřování kontaktů na bázi veřejného klíče, které budou unikátní a nebude možné z nich získat informace. Jen budou potvrzovat konkrétní kontakt. V rámci mobilních sítí jde podvrhnout telefonní číslo při posílání zprávy, ale právě veřejné klíče napomohou s identifikací podvrhnutých zpráv. Novinka se teprve připravuje a bude spuštěna až příští rok, navíc má fungovat napříč aplikacemi.

Dá se říci, že se bude jednat o dodatečné ověření, které má uživatele informovat, jestli si skutečně píše s daným kontaktem, nebo s někým, kdo se za něj vydává. Google zatím neuvedl kompletní detaily kolem této funkce. Na to si budeme muset počkat.

