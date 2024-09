Youtube zavádí novou rodičovskou kontrolu pro lepší dohled mladistvých

Zdroj: Dotekománie

YouTube, populární platforma pro sdílení videí vlastněná společností Google, v tichosti představila novou rodičovskou kontrolu pro účty teenagerů. Tato nová funkce umožňuje rodičům lépe dohlížet na účty svých dospívajících dětí. YouTube začal s postupným zaváděním této nové funkcionality dohledu tento týden. Je třeba poznamenat, že Google tuto funkci původně naznačil, když na začátku srpna rozšířil funkci “školní čas” na telefony a tablety.

Nový funkce pro dohled mladistvých na platformě Youtube

Nová funkce umožňuje rodičům snadno propojit své vlastní YouTube účty s účty svých teenagerů. To jim poskytuje možnost dohlížet na aktivity svých dospívajících dětí na platformě. YouTube tímto způsobem pomáhá rodičům být více informováni o aktivitách jejich teenagerů na platformě a podporuje bezpečné praktiky při sdílení obsahu. Důležité je, že tato funkce nabízí vhled do používání YouTube, aniž by kompromitovala soukromí teenagerů.

Rodiče mohou propojit účet svého dítěte prostřednictvím YouTube Family Center v aplikaci. Na stránce Family Center mohou “Pozvat své dítě” pomocí procesu nastavení skrze QR kód. Po propojení budou moci vidět informace jako jsou odběry, počet nahraných videí, komentáře a další. YouTube bude zasílat e-mailová oznámení oběma propojeným účtům. Tato oznámení budou informovat rodiče, když jejich teenager nahraje nové video nebo spustí živé vysílání. YouTube uvedl, že cílem je nabídnout rady o zodpovědné tvorbě podporované zdroji vytvořenými ve spolupráci s Common Sense Networks, přidruženou organizací Common Sense Media.

Hlavním cílem YouTube je poskytnout jak rodičům, tak dětem vzájemnou kontrolu a nové zdroje. To má pomoci dětem k tomu, aby byly lépe informovanými a zodpovědnými v digitální oblasti. Tato nejnovější funkce navazuje na dlouhodobě nabízenou funkci dohledu nad dětmi mladšími 13 let. Nová funkce Family Center pro propojení s účty teenagerů je dostupná v aplikaci YouTube na zařízeních s Androidem a iOS. Je třeba poznamenat, že kromě YouTube zavedly rodičovské kontroly navržené k ochraně a dohledu dětí i další populární platformy, jako jsou TikTok, Snapchat, Instagram a Facebook.

Zavádění nových rodičovských kontrol odráží rostoucí důraz na bezpečnost a lepší informovanost dětí a mladistvých v digitálním prostoru. YouTube se snaží najít rovnováhu mezi poskytnutím svobody dětem při objevování a sdílení obsahu a zajištěním bezpečného prostředí s možností rodičovského dohledu.



