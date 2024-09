WhatsApp a Messenger v Evropě nabídnou možnost chatování s aplikacemi třetích stran

Zdroj: Grok

Díky Aktu o digitálních trzích Evropské unie byla společnost Meta nucena umožnit propojení služeb WhatsAppu a Messenger s chatovacími aplikacemi třetích stran, aby jejich uživatelé mohli vzájemně komunikovat. Meta nyní zveřejnila několik snímků obrazovky této funkce a popsala, co od toho mohou uživatelé očekávat.

Propojení WhatsApp a Messenger se službami třetích stran již brzy

Meta uvedla, že nová funkce bude dostupná lidem v Evropě, kteří chtějí komunikovat s přáteli na jiných platformách. Ačkoli společnost neuvedla, zda se chystá tuto funkci rozšířit i mimo Evropu, její platforma Threads je součástí Fediverse sociálních sítí. To by mohlo naznačovat posun v uvažování společnosti směrem ke spolupráci s jinými platformami, a možná bychom mohli v budoucnu vidět globální zavedení chatů s třetími stranami, které by nebyly omezeny pouze na území EU. Meta oznámila, že uživatelé WhatsAppu a Messengeru v Evropě budou brzy informováni o možnosti chatování s aplikacemi třetích stran. Společnost vytvořila jednoduchý informační proces, během kterého se uživatelé mohou o této funkci dozvědět více a zároveň ji aktivovat. Uživatelé si budou moci zvolit, od kterých aplikací třetích stran chtějí přijímat zprávy a jak chtějí spravovat svou schránku.

Mělo by být možné přijímat chaty třetích stran a zobrazit je jak v hlavním seznamu chatů, tak je udržovat i oddělené, aby nedocházelo k promíchání se stávajícími chaty z WhatsApp a Messenger. Toto nastavení bude možné kdykoli změnit podle toho, co bude uživateli vyhovovat. Meta potvrdila, že chaty třetích stran budou podporovat pokročilé funkce zasílání zpráv, což přesahuje požadavky DMA. Mezi tyto funkce patří například reakce, přímé odpovědi, indikátory psaní a potvrzení o přečtení. Navíc Meta plánuje v příštím roce umožnit vytváření skupin pro chaty třetích stran a v roce 2027 přidat funkci hlasových a video hovorů.

Společnost uvedla, že má v plánu spolupracovat s chatovacími službami třetích stran, aby zajistila bezpečnost chatů. Uživatelé uvidí možnost chatování s třetími stranami, jakmile třetí strana vytvoří, otestuje a spustí vše potřebné, aby bylo možné platformy vzájemně propojit. Tento krok představuje významnou změnu v ekosystému zasílání zpráv a potenciálně otevírá cestu k větší interoperabilitě mezi různými chatovacími platformami. Pro uživatele to může znamenat větší flexibilitu v komunikaci s přáteli a kontakty napříč různými aplikacemi.

