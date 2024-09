Vivo V40e láká na displej a OIS, cena je střízlivá

Zdroj: Vivo

Vivo se snaží nabídnout široké portfolio modelů ve střední třídě, což dokazují poslední mobily jako Vivo V40 Pro, Vivo V40 SE 4G nebo Vivo V40. Nyní řadu doplňuje o model Vivo V40e.

Slušná střední třída

V základu se jedná o celkem zajímavý model střední třídy, ale asi jen tak něčím nebude vynikat nad ostatními. Základem je zde AMOLED displej s integrovanou čtečkou otisků prstů a 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se postará procesor Dimensity 7300 a vše je doplněno o stereo reproduktory, takže pro sledování videí se jedná o vhodný mobil.

Baterie v tomto případě dosahuje na kapacitu 5500 mAh, přičemž firma integrovala podporu pro 80W technologii nabíjení. Jde ale vidět, že se například šetřilo na operačních pamětech a také úložišti. Nenabízí se nejmodernější technologie. V oblasti fotografických schopností to Vivo nepřehánělo s foťáky. Je zde sestava dvou snímačů, kde hlavní má optickou stabilizaci obrazu.

Vivo V40e má u základní verze nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 7 800 Kč, což není špatná částka, jen by to chtělo něco navíc. Mobilu by slušela aspoň nějaká certifikace garantující odolnost vůči vodě a prachu.

Specifikace Vivo V40e

displej: 6,77 palců, 2392 x 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz

procesor: Dimensity 7300

8GB LPDDR4X RAM

úložiště: 128/256 GB (UFS2.2)

Android 14 + FuntouchOS 14

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, ultra širokoúhlý přední – 50 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C audio, stereo

5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n77/n78 bads), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4,GPS, USB Type-C

rozměry: 163,72 × 75 × 7,49 mm; 183 gramů

baterie: 5500 mAh + 80W

