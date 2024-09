Telegram: Nově jde nahlásit chat pro porušení podmínek

Zdroj: Dotekomanie.cz

Telegram patří mezi poměrně rozšířené platformy, přičemž je považován za soukromější komunikační platformu, která klade důraz na soukromí uživatelů. Do této chvíle společnost měla pevně ukotvená pravidla, co se týče komunikace mezi uživateli. To se ale nyní mění, možná v souvislosti s nedávným děním kolem CEO.

Nahlášení komunikace

Pavel Durov, CEO Telegramu, byl zatčen ve Francii, přičemž nyní nesmí tuto zemi opustit kvůli vyšetřování kolem ilegálnímu obsahu na Telegramu. Více o tomto dění si můžete přečíst třeba na lupa.cz. Hlavní problém je údajně v obsahu na platformě, zejména tedy neřešení ilegálního obsahu samotným provozovatelem.

Do této chvíle Telegram zastával stanovisko, že všechna komunikace je soukromá a není zde způsob, jak nahlásit nevhodný obsah. Telegram jednoduše dává ruce pryč od všeho, co se děje na platformě. Došlo ale ke změně, tedy minimálně na stránkách podpory. Zde zmizela původní textace kolem nemožnosti nahlašování a místo ní je zde text uvádějící, že aplikace má nově možnost nahlášení nelegálního obsahu. Konkrétně stačí označit zprávu a kliknout na tlačítko nahlásit.

Případně je zde i možnost zaslání podezřelého obsahu na adrese abuse@telegram.org. Co se týče tlačítka, zatím jsme nic takového neviděli v aplikaci. Zřejmě dojde k přidání hned u další aktualizace aplikace. Je otázka, jestli tato změna něco změní, případně jak celý systém bude fungovat.

Zdroj: theverge.com



