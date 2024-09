Recenze Honor Magic V3 – běžný telefon, nebo skládačka?! [recenze]

Honor Magic V3; zdroj: Dotekomanie

Honor letos na trh přináší už třetí generaci jeho skládacího telefonu Magic V. Od testování předchozí generace neuplynul ani rok, jelikož Magic V2 vstoupil na náš trh o něco později. Letos nový Honor Magic V3 přichází na trh dříve a my se tak máme možnost podívat na ten nejtenčí ohebný telefon na trhu. Musel výrobce nízké tloušťce něco obětovat? Napravil neduhy minulé generace? Jak je na tom výdrž baterie? Nejen na tyto otázky si dnes v recenzi odpovíme.

Nejtenčí skládačka na světě

Nový Honor Magic V3 je až neskutečně tenký. V zavřeném stavu máte pocit, že se tak jedná o běžný telefon. To si ostatně myslelo i spoustu lidí v okolí, a když jsem jim zmínil, že se dá otevřít, tak byli překvapeni.

Obvykle parametry tloušťky v recenzích moc nezmiňuji, zde však udělám výjimku. V zavřeném stavu tloušťku 9,3 mm (předchůce měl 9,9 mm), a pokud Magic V3 otevřete, má jen 4,35 mm. Paradoxně baterie je s nižší tloušťkou dokonce ještě větší než vloni a máme tu velice solidních 5150 mAh, ale o tom až později.

Chválím také nízkou hmotnost 226 gramů, čímž váží podobně jako jiné běžné top modely.

Otevření samotného zařízení chce trochu zvyku. Mnoho lidí, kterým jsem dal novinku do ruky, s tím bojovalo a báli se, že jim při otevírání telefon vypadne z ruky. Já po pár dnech chytil správný grif a problém mi to pak už nedělalo.

V rozevřeném stavu mě mimochodem zaujalo, že se sem výrobci tak tak vešel USB-C konektor. Skoro si říkám, že pro další ztenčení už ani není prostor právě kvůli výšce tohoto portu.

Rám zařízení je pevný a konstrukce bytelná. Jen samotný pant je o něco méně tuhý než u konkurenčních skládaček, což je ale nejspíš schválně takto nastaveno. Telefon drží i v pootevřeném stavu a software je na to připraven, jen ne tak dokonale jako u konkurence. O tom si ještě povíme v kapitole software. Pant by měl něco vydržet, Honor slibuje až 500 000 otevření/zavření.

Velice vítanou novinkou je voděodolnost s certifikací IPX8. Honor Magic V3 tak vydrží až 30 minut do hloubky 2,5 metru. Absenci odolnosti vůči vodě jsem vytýkal předchozí generaci a tak jsem rád, že toto Honor napravil.

Displej

Displeje jsou na chlup stejně velké jako u předchůdce. Úplně stejné ale nejsou, mají vyšší jas. Oba displeje na Magic V3 jsou typu LTPO AMOLED a nabízí frekvenci 120 Hz s adaptivní regulací. Vnější displej dosáhne až na 5000 nitů, vnitřní pak 1800 nitů. Tyto hodnoty jsou špičkový jas v HDR, nicméně i na přímém slunci je jas po celém displeji výborný, speciálně na vnějším panelu.

Stále chválím možnost využívat stylus na obou displejích, byť se jedná o externí stylus. Příkop neboli předěl v místě ohybu u vnitřního displeje je sice trochu patrný, ale stejně jako u předchůdce mě nijak nerušil. Není ani nijak výrazně hluboký jako kdysi u Samsungu.

Přední fotoaparát je u vnitřního displeje vyřešen neprůhledným průstřelem umístěným doprostřed levé poloviny obrazovky. Zde bych možná ocenil umístění do rohu, jelikož při sledování videí by tak průstřel nerušil.

Hardware

Procesorem je u Honor Magic V3 ten nejvýkonnější Android čip od Qualcommu a to Snapdragon 8 Gen 3. Ten i v benchmarcích výkonově spadá po bok těch nejvýkonnějších Androidů. Jen pro tyto výsledky je mimochodem nutné zapnout režim výkonu v nastavení.

Specifikace Honor Magic V3

displeje: vnitřní – 7,92 palců, 2344 x 2156 pixel, OLED, 9.78:9, až 120Hz, až 5000 nitů externí – 6,43 palců, 2376 x 1060 pixelů, OLED, 20:9, až 120Hz, až 5000 nitů

Procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12/16 GB RAM LPDDR5X

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB (UFS 4.0)

Android 14 + MagicOS 8.0.1

foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx periskopický, 3.5x zoom 40 MPx, 112° přední – 20 MPx

stereo, infra

čtečka otisků prstů na straně

USB Type-C (USB 3.1 Gen1), DP1.2

IPX8

5G SA/NSA, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), NFC, dual GPS, Bluetooth 5.3

rozměry: 156,6 x 145,3 (74) × 4,35 (9,2) mm; 230 gramů

baterie: 5150 mAh + 66W, bezdrátově 50W

Výdrž baterie

Zatímco loňský Magic V2 nepochopitelně neměl bezdrátové nabíjení (zaslechl jsem, že by se tam cívka nevešla), tak letošní ještě tenčí Magic V3 už cívku na bezdrátové napájení naštěstí má.

Výdrž baterie je z mých zkušeností solidní a podobná běžným telefonům. Kapacita činí úctyhodných 5150 mAh vzhledem k tloušťce. Za to vděčí třetí generaci křemíkovo-uhlíkové baterii.

Fotoaparát

Na zádech v poměrně masivním modulu fotoaparátu se na skládačku podařilo dodat solidní foto výbavu. Na top modely to sice nestačí, ale rozhodně to není k zahození. Osobně mě potěšila přítomnost 50MPx teleobjektivu s 3,5násobným přiblížením. Dále tu máme 50MPx hlavní snímač a 40MPx ultra širokoúhlý snímač.

V praxi fotí Magic V3 velice dobře a pochválit musím silné HDR. Barevné podání jsem pro recenzi ponechal ve výchozím režimu a tím pádem jsou barvy trošičku živější. Lze jej ale přepnout na přirozenější zobrazení, a nebo na ještě saturovanější verzi.

Software

Telefon jsme testovali již s finální prodejní verzí software, proto nám recenze vychází o něco později. Nový Honor Magic V3 je na trh dodáván s Androidem 14 s nadstavbou MagicOS 8. Ta stále dědí hodně prvků z její předchozích verzí a i majitelé Huawei telefonů zde budou stále jako doma. Osobně bych ocenil už nějaký větší facelift této nadstavby. Přizpůsobení na ohebné telefony je dobré, nicméně v tomto ohledu mám pocit, že je Samsung trochu dál. Speciálně v pootevřeném stavu mě zaujalo, že třeba v prohlížeči Chrome či Gmail je na dolní polovině jen černo, které nedělá vůbec nic. Možná za to ale může Google. Výchozí aplikace většinou něco rozumnějšího zobrazují jakkoliv galerie slouží jako touchpad a zobrazuje jen bílou plochu.

Potěšující novinkou je integraci pár AI funkcí. Magic Portal jsme představovali již dříve, nové jsou ale funkce AI guma, Face to Face překladač a Honor Notes. Všechny tyto tři novinky jsou vyrobeny ve spolupráci s Googlem a na pozadí běží na jeho cloudu. Taková spolupráce mi dává smysl.

Jelikož jsme Honor Magic V3 testovali o něco později než jiné redakce, už jsme měli nové funkce k dispozici. V praxi funguje AI Guma velmi dobře, ostatně stejně jako třeba na Google telefonech. Funkce je integrovaná přímo ve výchozím editoru ve výchozí galerii.

Níže můžete vidět příklad jak jsem nechal zmizet berlínskou televizní věž, logo výrobce Haier nebo oranžový trychtýř na beton na stavbě. Občas AI guma místo zmizení objektu vygeneruje jiný, stalo se mi, že například místo časopisu na stole vygenerovala hrnek s kávou.

Překladač a překladatelské funkce v poznámkách bohužel nepodporují český jazyk a tak jsem se jim nijak nevěnoval. Dostupnost češtiny neznáme.

Zhodnocení

Honor zase posunul hranice ohebných telefonů. Takto tenkou skládačku jsem nečekal a za to si Honor zaslouží velkou pochvalu. Konstrukčně jsme se dočkali také přidání voděodolnosti, což také chválím. Jen otevírání chce trochu zvyku. Displeje jsou také skvělé a výkonu je dostatek.

Naopak neodpustím si menší výtku vůči systému, který by si zasloužil už nějaký větší facelift. Naopak jsem rád, že tu jsou některé AI funkce, jakkoliv pro náš jazyk je seznam omezenější. Fotoaparáty jsou slušné, ale pokud je pro vás fotoaparát absolutní priorita, jsou na trhu přímo fotomobily standardní konstrukce.

Standardní cenovka je sice vysoká, ale s aktuálními akcemi se dokážete dostat na výrazně lepší cenu blížící se dnešním “ultra” telefonům. Nový ohebný Honor Magic V3 tak podle mě už stojí za zvážení, možná už vám může nahradit telefon běžné konstrukce. Protože dokud ho neotevřete, vlastně jím je.

Cena a dostupnost

Honor Magic V3 je v Česku již v prodeji za cenu 48 990 Kč. To je úplně stejná cenovka jako konkurenčního Foldu od korejského výrobce (jen u Honoru máte dvojnásobné úložiště). Nebyl by to ale start prodeje bez slevových akcí. Na Alze vám Honor do 29. září dá slevový kupon v hodnotě 7 500 Kč, HONOR Magic-Pen , 66W nabíječku a službu HONOR Care+ se 6měsíční zárukou na výměnu displeje.

