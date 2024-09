Galaxy Quantum5: Samsung nezapomněl na kvantové mobily

Zdroj: Samsung

Vývoj kolem kvantových počítačů pokračuje, přičemž si společnosti slibují, že budou řešit ty nejnáročnější úkoly. Nepředpokládá se, že by v dohledné době bylo možné si jeden takový pořídit do domácnosti, i tak se označení kvantové začíná používat jako marketingový tah. Samsung už v roce 2020 uvedl svůj první kvantový mobil a následovat další rok na to. Po letech se vrací s Galaxy Quantum5.

Galaxy Quantum5

Jak již bylo naznačeno, tak v případě Galaxy Quantum5 Samsung sice používá označení kvantový, ale není to tak úplně pravda. Ve svém základu se jedná o Galaxy A55 z tohoto roku. Všechny specifikace jsou stejné, ale přesto je zde jedna věc navíc, díky které si výrobce může dovolit použít označení kvantový.

Mobil má navíc čip S2Q000, tedy QRNG (Quantum Random Number Generator) sloužící pro generování náhodných čísel. Sice na kdejakém zařízení lze generovat náhodný čísla, ale pokud jde o softwarovou funkci, nikdy se nejedná o skutečně náhodná čísla. Právě to řečí tento čip. Čísla se následně používají pro šifrování a zabezpečení. Výhodou je, že je prakticky nemožné je odhadnout.

S2Q000 má rozměry 2,5 x 2,5 mm, takže nijak neovlivňuje velikost nebo hmotnost mobilu. Ani letos to ale nevypadá, že by Samsung chtěl nějak masivně rozšiřovat tuto technologii a vše nabízí jen u jednoho mobilu. Jeho dostupnost je zatím omezená. Cena je nastavena v přepočtu přibližně na 10 500 Kč.

Specifikace Galaxy Quantum5

displej: 6,7 palců, Full HD+, AMOLED, 120 Hz, až 1000 nitů

procesor: Exynos 1480

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256 GB + microSD

eSIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 5 MPx, makro 12 MPx, ultra širokoúhlý přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP67

stereo

5G, WiFi 6

rozměry: 161,1 x 77,4 x 8,2 mm; 213 gramů

baterie: 5000 mAh + 25W

Zdroj: gsmarena.com

